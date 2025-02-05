Изменения в «Зеленой карте» 2025: цифровой формат и новые правила ценообразования — Finance.ua

Изменения в «Зеленой карте» 2025: цифровой формат и новые правила ценообразования Сегодня 19:01 — Личные финансы

Изменения в «Зеленой карте» 2025: цифровой формат и новые правила ценообразования

Изменения, касающиеся страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, которые принес 2025 год, затронули и «Зеленую карту».

Как говорится в статье Finance.ua, основными изменениями стали формат и ценообразование полисов. Рассказываем об этом подробнее.

Формат сертификатов

Отныне все страны-участницы международной системы автомобильного страхования «Зеленая карта» обязаны признавать сертификаты «Зеленой карты» в электронном формате.

Это означает, что водители смогут предъявлять страховой сертификат в цифровом виде, сохраняя его, например, в PDF-файле в смартфоне или другом гаджете.

Также электронная форма сертификата позволяет оформлять его онлайн без визита в страховую компанию.

Кроме того, это исключит возможность использования фальшивых полисов, поскольку все договоры фиксируются в общей базе данных МТСБУ и имеют уникальный QR-код.

Свободное ценообразование

Если утративший силу старый закон об автогражданке устанавливал единые размеры страховых платежей, то по новому закону вводится свободное ценообразование. С 1 января страховые компании получили право самостоятельно определять факторы, влияющие на ценообразование стоимости полисов.

Отныне важную роль играет страховая история водителя, на стоимость сертификата будет влиять также вид транспортного средства, возможные риски после наступления страхового случая и собственные параметры страховой компании относительно страхового продукта, срок действия страховки и т. д.

В настоящее время, как свидетельствует практика, в среднем стоимость «Зеленой карты» для легкового автомобиля сроком на 15 дней составляет около 1000 гривен. Годовой сертификат для этой же легковушки обойдется около 13 тысяч гривен.

Более важную информацию об изменениях в страховании «Зеленая карта» читайте в статье по ссылке ниже:

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