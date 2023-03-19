Изменения в отношении персонала, которые произошли в компаниях в 2022 году — исследование ЕБА (инфографика) Сегодня 10:47 — Личные финансы

Европейская Бизнес Ассоциация провела исследование рынка труда, чтобы определить основные тенденции во время военного положения, изменения в персонале, запланированные изменения в контексте повышения/сокращения зарплат на 2023 год.

Об этом пишет ЭБА.

Среди изменений в отношении персонала, которые произошли в 2022 году, специалисты управления персоналом отметили, что в 2022 году в их компаниях произошли следующие основные:

50% респондентов сообщили о повышении заработной платы.

39% участников сообщили о замораживании бюджетов на развитие, обучение и содержание персонала.

26% участников проинформировали об увеличении функционала и найме новых работников.

21% сообщили о сокращении персонала.

11% проинформировали о замораживании бонусов и премиальных выплат.

7% сообщили об уменьшении уровня заработной платы.

Представители других сфер деятельности также констатировали, что в их компаниях произошло повышение уровня заработной платы (37%) и замораживание бюджетов на развитие, обучение и содержание персонала (43%).

34% респондентов написали, что в их компаниях произошло сокращение персонала, но 32% респондентов сообщили, что в компаниях увеличился функционал и произошел наем новых работников.

Около 20% опрошенных указали на замораживание бонусов и премий и всего 6% отметили уменьшение зарплат как основное изменение в компании.

Большинство опрошенных отметили (HR и другие сферы), что их компания так или иначе помогала работникам в 2022 году. Представители HR подтвердили, что компания в полном объеме выплачивала заработную плату (таких 89% респондентов), выплачивала бонусы и премии (78%) и обеспечивала психологическую поддержку работников (65%).

Также компания оплачивала работникам проживание в другом городе/стране (39% опрошенных отметили об этом), компенсировала часть расходов на аренду жилья (38%), организовывала образовательные курсы и программы. Среди прочей помощи было отмечено, что компания платила налоги работников, проживающих за границей, и открыла работникам международные программы медицинского страхования.

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