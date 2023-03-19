Изменения в отношении персонала, которые произошли в компаниях в 2022 году — исследование ЕБА (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Изменения в отношении персонала, которые произошли в компаниях в 2022 году — исследование ЕБА (инфографика)

Личные финансы
25
Европейская Бизнес Ассоциация провела исследование рынка труда, чтобы определить основные тенденции во время военного положения, изменения в персонале, запланированные изменения в контексте повышения/сокращения зарплат на 2023 год.
Об этом пишет ЭБА.
Среди изменений в отношении персонала, которые произошли в 2022 году, специалисты управления персоналом отметили, что в 2022 году в их компаниях произошли следующие основные:
  • 50% респондентов сообщили о повышении заработной платы.
  • 39% участников сообщили о замораживании бюджетов на развитие, обучение и содержание персонала.
  • 26% участников проинформировали об увеличении функционала и найме новых работников.
  • 21% сообщили о сокращении персонала.
  • 11% проинформировали о замораживании бонусов и премиальных выплат.
  • 7% сообщили об уменьшении уровня заработной платы.
Представители других сфер деятельности также констатировали, что в их компаниях произошло повышение уровня заработной платы (37%) и замораживание бюджетов на развитие, обучение и содержание персонала (43%).
34% респондентов написали, что в их компаниях произошло сокращение персонала, но 32% респондентов сообщили, что в компаниях увеличился функционал и произошел наем новых работников.
Около 20% опрошенных указали на замораживание бонусов и премий и всего 6% отметили уменьшение зарплат как основное изменение в компании.
Изменения в отношении персонала, которые произошли в компаниях в 2022 году — исследование ЕБА (инфографика)

Получить деньги до зарплаты 💰

Большинство опрошенных отметили (HR и другие сферы), что их компания так или иначе помогала работникам в 2022 году. Представители HR подтвердили, что компания в полном объеме выплачивала заработную плату (таких 89% респондентов), выплачивала бонусы и премии (78%) и обеспечивала психологическую поддержку работников (65%).
Также компания оплачивала работникам проживание в другом городе/стране (39% опрошенных отметили об этом), компенсировала часть расходов на аренду жилья (38%), организовывала образовательные курсы и программы. Среди прочей помощи было отмечено, что компания платила налоги работников, проживающих за границей, и открыла работникам международные программы медицинского страхования.

Медицинское (туристическое) страхование за границу

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.