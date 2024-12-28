Изменения, произошедшие на автомобильном рынке Украины в 2024 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Изменения, произошедшие на автомобильном рынке Украины в 2024 году

Технологии&Авто
7
Изменения, произошедшие на автомобильном рынке Украины в 2024 году
Изменения, произошедшие на автомобильном рынке Украины в 2024 году
Уходящий год оставил в истории несколько событий, повлиявших на авторынок. О них рассказали в Институте исследований авторынка.
Одно из них — изменение правил мобилизации транспорта, когда у владельца, имеющего 2 и более автомобилей, «лишние» машины государство может изымать на оборонные нужды. Это решение повлекло за собой «бум переписываний» весной — кто имел 2 или более транспортных средств, оформленных на себя, переоформлял их (или дарил) на родственников или друзей.
Еще одно нововведение — новые принципы оценки продаваемых транспортных средств. Теперь без справки от экспертов (кроме первой продажи легковушки, мотоцикла или мопеда в году) переоформить авто не удастся.
В конце года был введен повышенный военный сбор для физических лиц при продаже автомобилей.
Цены на топливо оставались сравнительно стабильными до введения в сентябре повышенных ставок акциза. Больше всего это отразилось на цене пропан-бутановой сжиженной смеси. В декабре цена LPG достигла 37 гривен за литр, далее эксперты топливного рынка прогнозируют 40 и более грн/л. Что в конце концов приводит к едва заметному эффекту экономии при использовании ГБО.
Повышение бытового тарифа на электроэнергию не отразилось на сегменте электромобилей. Последние по-прежнему выигрывают по себестоимости пробега у ближайших конкурентов — легковушек «на газу».
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.