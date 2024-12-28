Изменения, произошедшие на автомобильном рынке Украины в 2024 году — Finance.ua

Изменения, произошедшие на автомобильном рынке Украины в 2024 году Сегодня 05:36 — Технологии&Авто

Изменения, произошедшие на автомобильном рынке Украины в 2024 году

Уходящий год оставил в истории несколько событий, повлиявших на авторынок. О них рассказали в Институте исследований авторынка.

Одно из них — изменение правил мобилизации транспорта, когда у владельца, имеющего 2 и более автомобилей, «лишние» машины государство может изымать на оборонные нужды. Это решение повлекло за собой «бум переписываний» весной — кто имел 2 или более транспортных средств, оформленных на себя, переоформлял их (или дарил) на родственников или друзей.

Еще одно нововведение — новые принципы оценки продаваемых транспортных средств. Теперь без справки от экспертов (кроме первой продажи легковушки, мотоцикла или мопеда в году) переоформить авто не удастся.

В конце года был введен повышенный военный сбор для физических лиц при продаже автомобилей.

Цены на топливо оставались сравнительно стабильными до введения в сентябре повышенных ставок акциза. Больше всего это отразилось на цене пропан-бутановой сжиженной смеси. В декабре цена LPG достигла 37 гривен за литр, далее эксперты топливного рынка прогнозируют 40 и более грн/л. Что в конце концов приводит к едва заметному эффекту экономии при использовании ГБО.

Повышение бытового тарифа на электроэнергию не отразилось на сегменте электромобилей. Последние по-прежнему выигрывают по себестоимости пробега у ближайших конкурентов — легковушек «на газу».

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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