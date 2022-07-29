Излюбленная криптовалюта Илона Маска не будет стоить даже $1 — прогноз — Finance.ua
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Излюбленная криптовалюта Илона Маска не будет стоить даже $1 — прогноз

Финтех и Карты
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Излюбленная криптовалюта Илона Маска не будет стоить даже $1 — прогноз
Излюбленная криптовалюта Илона Маска не будет стоить даже $1 — прогноз
Криптоаналитики спрогнозировали, что стоимость излюбленного токена Илона Маска Dogecoin не поднимется более $0,32 в течение следующих трех лет.
Согласно опросу 33 экспертов крипто- и Web-3 индустрии, криптовалюта DOGE будет стоить не более $0,16 к концу этого года и не более $0,32 к концу 2025 года.
Интересно, что еще в январе для Dogecoin прогнозировали стоимость $0,57 на ближайшие 3 года. К моменту написания новости Dogecoin торгуется по $0,06.

Dogecoin: первая «мемная криптовалюта» с нешкточными перспективами

Как считает представитель Web3-платформы Permission Ванесса Гаррис, такие криптовалюты как DOGE и SHIB не несут никакой пользы, поэтому их ожидает неизбежный крах в будущем.
«Скоро мы увидим, что их популярность уменьшится, поскольку отсутствие истинной пользы DOGE и SHIB вынуждает инвесторов искать более стабильные и ценные инвестиции», — заявила Ванесса Гаррис.
С такими прогнозами и мнениями точно не согласился бы миллиардер Илон Маск, неоднократно заявлявший о своей приверженности Dogecoin. Так, в начале июля материнская компания SpaceX объявила о начале приема оплаты в Dogecoin. Также ранее в этом месяце СЕО Tesla заявил, что отправит криптовалюту Dogecoin на Луну — «Миссия DOGE-1 на Луну», как ее назвал Илон Маск, состоится ближе к концу этого года.
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По материалам:
noworries
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