Излюбленная криптовалюта Илона Маска не будет стоить даже $1 — прогноз Сегодня 10:44 — Финтех и Карты

Излюбленная криптовалюта Илона Маска не будет стоить даже $1 — прогноз

Криптоаналитики спрогнозировали, что стоимость излюбленного токена Илона Маска Dogecoin не поднимется более $0,32 в течение следующих трех лет.

Согласно опросу 33 экспертов крипто- и Web-3 индустрии, криптовалюта DOGE будет стоить не более $0,16 к концу этого года и не более $0,32 к концу 2025 года.

Интересно, что еще в январе для Dogecoin прогнозировали стоимость $0,57 на ближайшие 3 года. К моменту написания новости Dogecoin торгуется по $0,06.

Как считает представитель Web3-платформы Permission Ванесса Гаррис, такие криптовалюты как DOGE и SHIB не несут никакой пользы, поэтому их ожидает неизбежный крах в будущем.

«Скоро мы увидим, что их популярность уменьшится, поскольку отсутствие истинной пользы DOGE и SHIB вынуждает инвесторов искать более стабильные и ценные инвестиции», — заявила Ванесса Гаррис.

С такими прогнозами и мнениями точно не согласился бы миллиардер Илон Маск, неоднократно заявлявший о своей приверженности Dogecoin. Так, в начале июля материнская компания SpaceX объявила о начале приема оплаты в Dogecoin. Также ранее в этом месяце СЕО Tesla заявил, что отправит криптовалюту Dogecoin на Луну — «Миссия DOGE-1 на Луну», как ее назвал Илон Маск, состоится ближе к концу этого года.

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noworries По материалам:

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