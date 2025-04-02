Избран эксперт года FinTech рынка по версии FinAwards 2025 — Finance.ua
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Избран эксперт года FinTech рынка по версии FinAwards 2025

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На церемонии награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2025, проходившей 28 марта в Киеве, среди прочего, избрали лучшего эксперта года FinTech рынка.
В этой номинации соревновались те, кто внедряет инновации и делает финансовые услуги доступными и удобными для украинцев.
В этом году первое место завоевал операционный директор RozetkaPay Алексей Миропольский.
На фото: Алексей Миропольский получил награду от СЕО Treeum Валерии Луневой
На фото: Алексей Миропольский получил награду от СЕО Treeum Валерии Луневой
Алексей Миропольский более 10 лет работает в банковской сфере на руководящих должностях. Работал в финтех-компаниях Portmone и EasyPay, а также в «Укрпочте». При этом он руководит командой из более 25 человек коммерческого департамента и отдела продаж платежного сервиса RozetkaPay.
Имеет опыт развития и внедрения платежных решений в сфере электронной коммерции, построения отдела продаж с нуля и запуска новых продуктов на рынок.
В тройку победителей также вошли:
Второе место занял CEO, Moneyveo Сергей Синченко. Он опытный руководитель с более чем 22-летним опытом в финансовых технологиях. Как СЕО Moneyveo, он определил стратегическое направление компании, что позволило стать лидером рынка онлайн-кредитования в Украине.
Третье место — за Юлией Федосюк, CEO UAPAY. Юлия возглавляет национальный платежный сервис UAPAY, где активно способствует развитию и внедрению инновационных финтех-продуктов и сервисов, установлению новых партнерств и развитию рынка небанковских платежных услуг в Украине.
Справка Finance.ua:
  • FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8 лет подряд;
  • каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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