Из-за Windows 11 перестали работать Word и Excel — СМИ Сегодня 05:24 — Фондовый рынок

Из-за Windows 11 перестали работать Word и Excel — СМИ

В начале октября Microsoft выпустила обновление Windows 11 версии 24H2, которое должно было повысить производительность и работало даже на некоторых неподдерживаемых ПК. Однако не все пошло по плану — часть пользователей столкнулась с критическими сбоями в работе важных программ.

В частности, после установки обновления перестали отвечать Word и Excel. Microsoft уже подтвердила эти проблемы и активно ищет решение, сообщает XDA Portal & Forums.

Причина сбоев — конфликты между обновлением и определенными средствами защиты от вредоносных программ. Компания объяснила, что сбой возникает из-за активации функции Enhanced Exploitation Visibility в программном обеспечении безопасности CrowdStrike Falcon. В результате программное обеспечение не работает должным образом на управляемых устройствах в ІТ-средах.

Отмечено, что проблема не касается обычных пользователей Windows Home и Pro. Затруднения возникают только в организациях с централизованным управлением ІТ-инфраструктурой, которые используют Falcon с определенными политиками безопасности. Для таких случаев CrowdStrike уже предложила временное решение — отключение конфликтной функции. Однако этот шаг может снизить уровень защиты от киберугроз.

Microsoft также блокирует установку обновления на компьютеры с другими несовместимыми приложениями, такими как Voicemeeter, чтобы избежать дальнейших проблем. В то же время компания отмечает, что не все ІТ-системы сталкиваются с этими трудностями. Если функция Enhanced Exploitation не активирована, Word и Excel работают без перебоев.

В настоящее время Microsoft вместе с CrowdStrike работают над долгосрочным решением, не требующим отключения защитных функций. Однако точные сроки выхода поправки еще не объявлены.

Пользователям из пострадавших организаций советуют держать свои системы под контролем администраторов ІТ и избегать экспериментов с настройками безопасности. Между тем Microsoft пообещала как можно быстрее выпустить обходной путь, чтобы восстановить стабильность работы программ.

Обозреватель По материалам:

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