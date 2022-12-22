Из-за выезда россиян за границу валюты соседних стран существенно подорожали — Bloomberg Сегодня 09:13 — Валюта

Из-за выезда россиян за границу валюты соседних стран существенно подорожали — Bloomberg

Массовый выезд россиян после вторжения россии в Украину поставил валюты бывших советских республик в этом году на первое место в мировом рейтинге.

Об этом пишет Bloomberg.

Валюты Грузии и Армении, а также Таджикистана являются одними из лучших по отношению к доллару США после того, как с февраля туда переехали десятки тысяч граждан россии, привезя с собой сбережения, эквивалентные миллиардам долларов.

Небольшие страны — привлекательные убежища, потому что там не нужны визы, говорят на русском языке и нет ограничений на перевод сбережений в местные банки. Это привело к тому, что с начала года армянский драм вырос более чем на 22% к доллару, он стал лидером роста среди валют мира, свидетельствуют данные, собранные Bloomberg.

Грузинский лари и таджикский сомони укрепились более чем на 16% и 10% соответственно, превзойдя рост российского рубля, который больше не является свободно торгуемой валютой.

«Именно россияне, надолго переезжающие в эти страны из-за геополитических проблем, хранят свои деньги в таких валютах и поднимают обменный курс», — говорят в Freedom Holding Corp.

По данным Национального банка Грузии, война объясняет пятикратное увеличение денежных переводов, поступающих в Грузию из россии в этом году, что составляет более 60% всех переводов и превышает $1,75 млрд. Денежные переводы в Армению за первые 10 месяцев составили $2,8 млрд, что почти в четыре раза больше по сравнению с тем же периодом 2021 года. В октябре они достигли самого высокого уровня, как минимум, с 2004 года, сообщил центральный банк Армении.

В то же время влияние приезда россиян на валюту сильнее в небольших бывших республиках. Казахстан, население которого составляет 19 млн человек, что примерно в шесть раз больше, чем в Армении и Грузии, также получил приток средств из россии, но курс тенге до конца года должен потерять 7,5% к доллару.

Ожидалось, что соседи россии пострадают, поскольку их крупнейший торговый партнер пострадал от международных санкций. На самом же деле огромный приток капитала увеличил их валютные резервы и улучшил баланс текущих операций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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