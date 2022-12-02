Из-за войны возникли проблемы с оформлением загранпаспортов, — глава ГМС Сегодня 16:45

Глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко заявляет, что в Украине возникли проблемы с оформлением загранпаспортов.

Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона 1 декабря.

По ее словам, несмотря на перебои с электроэнергией, ГМС пытается максимально оперативно оформлять документы согласно поданным заявкам.

Она добавила, что проблемы с загранпаспортами связаны больше с логистикой их доставки, а также с печатью.

«У нас вообще сейчас нет очереди на оформление ID-карт... Мы наблюдаем, что и ГТСУ, и полиграфкомбинат „Украина“ в этом плане работают достаточно мощно», — заверила она.

Следует отметить, что паспорта граждан Украины, срок действия которых истек в период военного положения, продолжают действовать.

Кабинет Министров увеличил плату за оформление и обмен паспорта гражданина Украины и паспорт для выезда за границу.

При оформлении загранпаспорта не позднее чем через 20 рабочих дней плата увеличена с 352 до 496 гривен (вводится через 6 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения);

При оформлении загранпаспорта не позднее чем через 7 рабочих дней плата увеличена с 704 до 992 гривен (с ноября).

Українські Новини По материалам:

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