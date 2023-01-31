Из-за войны в Украине крупнейший суверенный инвестиционный фонд в мире потерял $164 миллиарда — Bloomberg — Finance.ua
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Из-за войны в Украине крупнейший суверенный инвестиционный фонд в мире потерял $164 миллиарда — Bloomberg

Фондовый рынок
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Из-за войны в Украине крупнейший суверенный инвестиционный фонд в мире потерял $164 миллиарда — Bloomberg
Из-за войны в Украине крупнейший суверенный инвестиционный фонд в мире потерял $164 миллиарда — Bloomberg
На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину суверенный Фонд Норвегии сообщил о самых больших убытках со времен финансового кризиса 2008 года.
Как сообщает Bloomberg, по итогам 2022 года крупнейший в мире Государственный инвестфонд Норвегии потерял 14% или $164 млрд из-за инфляции и вторжения рф в Украину.
Как отмечается в материале, это самый крупный в мире владелец акций, и его доходы сильно зависят от движений рынка.
От потерь Фонд не спасла и диверсификация портфеля по классам активов — если акции потеряли 15% стоимости, то облигации чуть меньше — 12%.
«На рынок повлияла война в Европе, высокая инфляция и рост процентных ставок. Это негативно сказалось как на рынке акций, так и на рынке облигаций одновременно, что очень необычно. Все секторы фондового рынка имели отрицательную доходность, за исключением энергетики», — заявил СЕО фонда Николай Танген.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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