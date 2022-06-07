Из-за войны химпромышленность потеряла почти 600 миллионов долларов прибыли — Finance.ua

Из-за войны химпромышленность потеряла почти 600 миллионов долларов прибыли

Сегодня 05:02 — Казна и Политика

Потери химической промышленности составляют 5-6 млрд долл. оборотных средств от падения производства и продаж, почти 600 млн долл. прибыли и около 2 млрд долл. — стоимость производственных мощностей.

Об этом свидетельствуют предварительные подсчеты Союза химиков Украины на 15 мая, говорится в статье ЭП.

Доля химической промышленности ВВП Украины составляет около 3%. В структуре промышленного производства эта отрасль, в зависимости от года, занимала от 9% до 10%.

При этом объем внутреннего товарного рынка химической продукции в Украине по итогам 2020 года составил 10,6 млрд долл., из них импорт — 74%, собственное производство — 26%.

С начала войны большинство химических предприятий приостановили производство, преимущественно это опасные производства в зоне активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Уничтожены от попадания вражеских ракет крупные оптовые склады химических товаров.

Предприятия сектора: более 200 заводов, на которых было занято около 220 тысяч сотрудников. Центры органического синтеза — Лисичанск, Северодонецк, Запорожье, Каменское. Пластмассы, синтетические смолы выпускают в Северодонецке, Запорожье, Луцке.

Флагманы: Северодонецкое объединение «Азот», Концерн «Стирол» (Горловка), «Ровноазот»; «Азот» (Черкассы) — все входят в группу Ostchem Дмитрия Фирташа, Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, Одесский припортовый завод, «Карпатнефтехим».

Среди основных проблем сектора — поврежденная инфраструктура городов, где находятся предприятия, поврежденная или уничтоженная транспортная инфраструктура самих предприятий, нарушены логистические цепи.

Кроме того, значительная часть работников вынужденно переселилась в безопасные районы.

По данным ГП «Черкасский НИИТЕХИМ», значительные разрушения получили не менее 7 химических предприятий из категории крупных и средних. Ни один завод не возобновил работу на 100%, полностью приостановили деятельность 40-50%.

«Полностью утрачен производитель серной кислоты в городе Рубежное, получили значительные повреждения ЧАО „Северодонецкий Азот“ и ПАО „Сумыхимпром“. В секторе производства удобрений используются около 25% производственных мощностей», — отмечают в Союзе химиков Украины.

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