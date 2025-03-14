Из-за строительства евроколеи между Чопом и Ужгородом меняют расписание поездов на Закарпатье — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Из-за строительства евроколеи между Чопом и Ужгородом меняют расписание поездов на Закарпатье

7
Из-за строительства евроколеи между Чопом и Ужгородом меняют расписание поездов на Закарпатье
Из-за строительства евроколеи между Чопом и Ужгородом меняют расписание поездов на Закарпатье
В связи с проведением масштабных работ по прокладке колеи европейского стандарта между Чопом и Ужгородом Укрзализныця вынуждена внести временные изменения в расписание движения пассажирских поездов, следующих в Закарпатье.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».
До/со станции Мукачево с 31 марта по 31 июля будут курсировать следующие поезда:
  • № 17/18 Харьков — Ужгород;
  • № 38/37 Одесса — Ужгород;
  • № 125/126−129/130 Кременчуг/Полтава — Ужгород.
До/со станции Чоп будут курсировать следующие поезда:
  • № 81/82 Киев — Ужгород (с 31 марта по 31 июля);
  • № 749/750 Киев — Ужгород (с 1 апреля по 31 июля);
  • № 829/830 Львов — Ужгород (с 1 апреля по 31 июля).
До/со станции Ужгород с 31 марта по 31 июля будет курсировать поезд № 59/60 Киев — Чоп.

Страхование для выезда за границу 🩺

При этом железнодорожное сообщение с Ужгородом для всех регионов будет обеспечено альтернативными рейсами. Укрзализныця с 31 марта по 31 июля проложит маршрут через Самбор и Сянки для таких поездов:
  • № 4/3 Запорожье — Ужгород;
  • № 29/30 Киев — Ужгород;
  • № 45/46 Харьков — Ужгород;
  • № 368/367 Ковель/Луцк — Ужгород.
Железнодорожники за это время планируют:
  • реконструировать горловину станции Чоп;
  • капитально отремонтировать колеи на станциях Струмковка и Чоп;
  • демонтировать широкую колею на участке Чоп — Струмковка и вложат 8,3 км пути европейского стандарта;
  • проложить по парной колее нового участка Чоп — Струмковка около 10 км контактной подвески и несущего провода;
  • смонтировать на всем 22-километровом участке Чоп — Ужгород устройства СЦБ и связи и обустроят диспетчерскую централизацию;
  • отремонтировать более 30 зданий и сооружений (павильоны для пассажиров, платформы, станционные здания, помещения дежурных по переезду и т. п.);
  • отремонтировать дополнительно в объеме среднего ремонта 33 стрелочных перевода и около 13 км путей, выполнят другие необходимые работы.
Напомним, ранее «Укрзализныця» сообщала, что выполнила часть работ по строительству евроколеи на участке Чоп — Ужгород. Так, переложены 3,5 км широких колей на участке 8,3 км, что является частью проекта узкой колеи длиной 22 км.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems