Из-за строительства евроколеи между Чопом и Ужгородом меняют расписание поездов на Закарпатье — Finance.ua

Из-за строительства евроколеи между Чопом и Ужгородом меняют расписание поездов на Закарпатье
В связи с проведением масштабных работ по прокладке колеи европейского стандарта между Чопом и Ужгородом Укрзализныця вынуждена внести временные изменения в расписание движения пассажирских поездов, следующих в Закарпатье.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».
До/со станции Мукачево с 31 марта по 31 июля будут курсировать следующие поезда:
- № 17/18 Харьков — Ужгород;
- № 38/37 Одесса — Ужгород;
- № 125/126−129/130 Кременчуг/Полтава — Ужгород.
До/со станции Чоп будут курсировать следующие поезда:
- № 81/82 Киев — Ужгород (с 31 марта по 31 июля);
- № 749/750 Киев — Ужгород (с 1 апреля по 31 июля);
- № 829/830 Львов — Ужгород (с 1 апреля по 31 июля).
До/со станции Ужгород с 31 марта по 31 июля будет курсировать поезд № 59/60 Киев — Чоп.
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При этом железнодорожное сообщение с Ужгородом для всех регионов будет обеспечено альтернативными рейсами. Укрзализныця с 31 марта по 31 июля проложит маршрут через Самбор и Сянки для таких поездов:
- № 4/3 Запорожье — Ужгород;
- № 29/30 Киев — Ужгород;
- № 45/46 Харьков — Ужгород;
- № 368/367 Ковель/Луцк — Ужгород.
Железнодорожники за это время планируют:
- реконструировать горловину станции Чоп;
- капитально отремонтировать колеи на станциях Струмковка и Чоп;
- демонтировать широкую колею на участке Чоп — Струмковка и вложат 8,3 км пути европейского стандарта;
- проложить по парной колее нового участка Чоп — Струмковка около 10 км контактной подвески и несущего провода;
- смонтировать на всем 22-километровом участке Чоп — Ужгород устройства СЦБ и связи и обустроят диспетчерскую централизацию;
- отремонтировать более 30 зданий и сооружений (павильоны для пассажиров, платформы, станционные здания, помещения дежурных по переезду
и т. п.);
- отремонтировать дополнительно в объеме среднего ремонта 33 стрелочных перевода и около 13 км путей, выполнят другие необходимые работы.
Напомним, ранее «Укрзализныця» сообщала, что выполнила часть работ по строительству евроколеи на участке Чоп — Ужгород. Так, переложены 3,5 км широких колей на участке 8,3 км, что является частью проекта узкой колеи длиной 22 км.
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