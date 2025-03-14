Из-за строительства евроколеи между Чопом и Ужгородом меняют расписание поездов на Закарпатье — Finance.ua

Из-за строительства евроколеи между Чопом и Ужгородом меняют расписание поездов на Закарпатье Сегодня 09:16

Из-за строительства евроколеи между Чопом и Ужгородом меняют расписание поездов на Закарпатье

В связи с проведением масштабных работ по прокладке колеи европейского стандарта между Чопом и Ужгородом Укрзализныця вынуждена внести временные изменения в расписание движения пассажирских поездов, следующих в Закарпатье.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

До/со станции Мукачево с 31 марта по 31 июля будут курсировать следующие поезда:

№ 17/18 Харьков — Ужгород;

№ 38/37 Одесса — Ужгород;

№ 125/126−129/130 Кременчуг/Полтава — Ужгород.

До/со станции Чоп будут курсировать следующие поезда:

№ 81/82 Киев — Ужгород (с 31 марта по 31 июля);

№ 749/750 Киев — Ужгород (с 1 апреля по 31 июля);

№ 829/830 Львов — Ужгород (с 1 апреля по 31 июля).

До/со станции Ужгород с 31 марта по 31 июля будет курсировать поезд № 59/60 Киев — Чоп.

При этом железнодорожное сообщение с Ужгородом для всех регионов будет обеспечено альтернативными рейсами. Укрзализныця с 31 марта по 31 июля проложит маршрут через Самбор и Сянки для таких поездов:

№ 4/3 Запорожье — Ужгород;

№ 29/30 Киев — Ужгород;

№ 45/46 Харьков — Ужгород;

№ 368/367 Ковель/Луцк — Ужгород.

Железнодорожники за это время планируют:

реконструировать горловину станции Чоп;

капитально отремонтировать колеи на станциях Струмковка и Чоп;

демонтировать широкую колею на участке Чоп — Струмковка и вложат 8,3 км пути европейского стандарта;

проложить по парной колее нового участка Чоп — Струмковка около 10 км контактной подвески и несущего провода;

смонтировать на всем 22-километровом участке Чоп — Ужгород устройства СЦБ и связи и обустроят диспетчерскую централизацию;

отремонтировать более 30 зданий и сооружений (павильоны для пассажиров, платформы, станционные здания, помещения дежурных по переезду и т. п. );

); отремонтировать дополнительно в объеме среднего ремонта 33 стрелочных перевода и около 13 км путей, выполнят другие необходимые работы.

Напомним, ранее «Укрзализныця» сообщала , что выполнила часть работ по строительству евроколеи на участке Чоп — Ужгород. Так, переложены 3,5 км широких колей на участке 8,3 км, что является частью проекта узкой колеи длиной 22 км.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.