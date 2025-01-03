Из-за следственных действий БЭБ приостановлена ​​передача зерновых на железнодорожных переходах с Румынией и Польшей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Из-за следственных действий БЭБ приостановлена ​​передача зерновых на железнодорожных переходах с Румынией и Польшей

Аграрный рынок
30
В результате следственных действий Бюро экономической безопасности временно приостановлена передача зерновых грузов через железнодорожные пограничные переходы с Румынией и Польшей. Такую информацию предоставил заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО «Укрзализныця» Валерий Ткачев, пишет Rail.insider.
По данным чиновника, на пограничных переходах задержаны четыре загруженных поезда.
Проседание объема передачи зерновых через украинско-румынские стыки по итогам декабря составило 6,2 вагона в сутки (или 55%). Показатель передачи составил 5,1 единицы в сутки.
В Польшу в среднем в сутки направляются 37,8 вагона с зерном. Это на восемь единиц меньше, чем в ноябре.
Сокращение объемов приемки демонстрировали и Словакия с Венгрией. Так, в декабре через украино-словацкие переходы направлялось 31,6 вагона в сутки. По сравнению с ноябрем показатель меньше на 6,4 единицы в сутки (или 16,8%).
В свою очередь, объем передачи зерновых в Венгрию уменьшился на 14,2 вагона в сутки (или 25,2%). Через стыки двигалось 42,1 единицы в сутки.
Общий показатель среднесуточной передачи зерновых грузов и шротов в декабре составил 194 вагона. По сравнению с ноябрем показатель уменьшился на 34 единицы в сутки.
По материалам:
agroreview.com
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.