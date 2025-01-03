Из-за следственных действий БЭБ приостановлена ​​передача зерновых на железнодорожных переходах с Румынией и Польшей — Finance.ua

Из-за следственных действий БЭБ приостановлена ​​передача зерновых на железнодорожных переходах с Румынией и Польшей Сегодня 14:23 — Аграрный рынок

В результате следственных действий Бюро экономической безопасности временно приостановлена передача зерновых грузов через железнодорожные пограничные переходы с Румынией и Польшей. Такую информацию предоставил заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО «Укрзализныця» Валерий Ткачев, пишет Rail.insider

По данным чиновника, на пограничных переходах задержаны четыре загруженных поезда.

Проседание объема передачи зерновых через украинско-румынские стыки по итогам декабря составило 6,2 вагона в сутки (или 55%). Показатель передачи составил 5,1 единицы в сутки.

В Польшу в среднем в сутки направляются 37,8 вагона с зерном. Это на восемь единиц меньше, чем в ноябре.

Сокращение объемов приемки демонстрировали и Словакия с Венгрией. Так, в декабре через украино-словацкие переходы направлялось 31,6 вагона в сутки. По сравнению с ноябрем показатель меньше на 6,4 единицы в сутки (или 16,8%).

В свою очередь, объем передачи зерновых в Венгрию уменьшился на 14,2 вагона в сутки (или 25,2%). Через стыки двигалось 42,1 единицы в сутки.

Общий показатель среднесуточной передачи зерновых грузов и шротов в декабре составил 194 вагона. По сравнению с ноябрем показатель уменьшился на 34 единицы в сутки.

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