Из-за ситуации в секторе Газа цены на нефть подскочили, — Reuters Сегодня 17:40 — Энергетика

Цены на нефть продолжают расти вторую неделю подряд на фоне возросших опасений, что конфликт между Израилем и сектором Газа может распространиться на Ближний Восток и нарушить поставки из одного из крупнейших нефтедобывающих регионов мира.

Как сообщает Reuters , по состоянию на 06:03 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 97 центов, или 1,1%, до $93,35 за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate торговалась на уровне $90,37 за баррель, увеличившись на $1 или 1,1%.

По материалам Investing , цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 10:48 по Киеву составила 93,14 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI 20 октября по состоянию на 10:50 по Киеву составила 89,22 доллара за баррель.

Как пишет Reuter, срок действия ноябрьского контракта на ближайший месяц истекает в пятницу. Более активный декабрьский контракт на WTI стоил $89,36 за баррель, поднявшись на 99 центов или 1,1%.

Оба контракта могут принести вторую недельную прибыль, поскольку взрыв больницы в Газе на этой неделе и ожидаемое наземное вторжение израильских войск усилили опасения по поводу распространения конфликта на Ближнем Востоке.

«Большую обеспокоенность по-прежнему вызывает то, что эскалация напряженности, которую мы, вероятно, увидим в связи с входом сил обороны Израиля в сектор Газа в эти выходные, означает, что риск для сырой нефти связан с ростом цен «, — сказал аналитик IG Тони Сикамор.

Цены на WTI могут вырасти до максимума, который последний раз наблюдался в конце сентября, на уровне $95,03 за баррель, если цена преодолеет сопротивление на уровне $91,50, сказал Сикамор.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил собравшимся 19 октября на границе с сектором Газы войскам, что вскоре они увидят палестинский анклав «изнутри», предполагая, что ожидаемое наземное вторжение может приближаться.

УНІАН По материалам:

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