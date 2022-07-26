Из-за санкций ЕС российские кондитеры потеряли эмульгаторы и красители — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Из-за санкций ЕС российские кондитеры потеряли эмульгаторы и красители

15
Международные производители кондитерских изделий, имеющие мощности в рф, планируют обратиться в европейскую ассоциацию Food&Drinks и попросить ее посодействовать исключению из списков санкций ЕС эмульгаторов и красителей, необходимых для выпуска сладостей.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» к своим участникам.
Отмечается, что санкции ЕС против россии могут дополнительно усложнить производство кондитерских изделий.
В списке запрещенных к ввозу в рф товаров оказались эмульгаторы и красители, используемые кондитерами, которые нельзя заменить без потери вкусовых качеств.
При этом недостаток сырья грозит сокращением ассортимента.
В письме говорится, что транснациональные производители кондитерских изделий, локализовавшие производства в рф, планируют обратиться в европейскую ассоциацию Food&Drinks с просьбой содействовать исключению из списка санкций ЕС эмульгаторов и красителей.
Используемые при выпуске сладостей ингредиенты попали в «пятый пакет» санкций ЕС. Европейские чиновники считали, что в этом сырье заложена потенциальная возможность двойного использования, отмечают в «Асконде».
Исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин заявил, что основная проблема — эмульгаторы, применяемые при производстве шоколада, выпечки, халвы, мягкой карамели, вафельных листов.
Не все сырье можно заменить поставками из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, добавил Лашманкин. Он отметил, что большая палитра красителей выпускается в россии, но с рядом позиций есть трудности с заменой импортных.
Юрист коллегии адвокатов Delcredere Карина Анненкова отмечает, что компании могут обратиться в департамент предпринимательства, торговли и занятости ЕС за частичным или временным освобождением от запретов по ряду оснований: использование товаров для гуманитарных, медицинских целей и т.п.
Но «использования в пищевой промышленности» в таком списке нет, отмечает она. Как отмечает юрист, положения ЕС о санкциях в целом носят императивный характер, поэтому вероятность получения такого разрешения для кондитеров крайне низкая.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.