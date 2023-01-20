Из-за рф мир ежемесячно недополучает миллионы тонн продовольствия — Finance.ua

Из-за рф мир ежемесячно недополучает миллионы тонн продовольствия Сегодня 07:32 — Аграрный рынок

17,8 миллионов тонн украинской агропродукции на 659 судах было экспортировано по «зерновому коридору» из портов Большой Одессы («Одесса», «Черноморск» и «Южный») в 40 стран мира с 1 августа 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины.

Отмечается, что всего с начала работы «Зерновой инициативы» три порта отправили 659 судов с продовольствием в страны Африки, Азии и Европы, а 643 приняли новых под загрузку продукцией украинских аграриев.

В Мининфраструктуры подчеркнули, что при полноценном функционировании коридора объемы украинского экспорта на мировые рынки должны составлять 25-29 миллионов тонн.

«Так, с октября украинские порты вынуждены работать на половину своей мощности, уменьшился объем флота на вход в порты под загрузку, уменьшился объем экспорта на 3 млн тонн ежемесячно», — отмечают в ведомстве.

Там отмечают, что главная причина этого — целенаправленный саботаж российской стороной инспекций судов в Босфоре, что приводит к стабильно большой очереди из более чем 100 судов.

«Начиная с октября 2022 года делегация россии в Совместном координационном центре (СКЦ) начала искусственно тормозить процесс инспекции судов. Во-первых, как только объем экспорта стал расти, российская сторона сократила количество инспекционных команд с 5 до 3 без какого-либо объяснения». Во-вторых, искусственно увеличивают время на проведение самих инспекций из-за проверки показателей работы судов, не регламентированных документами СКЦ и не имеющих никакого отношения к зерновому соглашению", — пояснил Руслан Сахаутдинов, представитель Украины в СКЦ.

По его словам, на проверку одного судна уходит от 4 часов, а в день проходит 5-7 проверок при минимально необходимых 16-18. Нередки случаи, когда россияне просто отказываются работать по вымышленным причинам, когда все другие стороны в СКЦ подтверждают условия для продления инспекции.

«Проблема решается увеличением инспекционных групп и количеством инспекций в день. Мы неоднократно обращались к нашим партнерам по соглашению и готовы к этому. В ноябре, когда в Босфоре ожидали более 200 судов, ООН и Турция самостоятельно провели за два дня 86 инспекций и доказали, что это вполне реально», — отметил Сахаутдинов.

Он добавил, что по состоянию на 18 января в Босфоре инспекции СКЦ ожидает 121 судно (28 — с агропродукцией на борту, 93 — суда, идущие в порты под загрузку). Среднее время ожидания — от 2 до 5 недель, что также ведет к миллионным убыткам грузовладельцев.

Очередь наблюдается начиная с ноября 2022 года.

Это отображается на объемах экспорта. Так, в ноябре порты экспортировали на 47% меньше агропродукции, чем в октябре, когда эти проблемы начинались.

Если в октябре было недоэкспортировано почти 2 млн тонн агропродукции, то в ноябре и декабре это уже по 3 млн тонн в месяц. Такая тенденция сохраняется и в январе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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