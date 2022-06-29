Из-за продовольственного кризиса Грузия запрещает экспорт пшеницы и ячменя — Finance.ua

Из-за продовольственного кризиса Грузия запрещает экспорт пшеницы и ячменя Сегодня 20:49

Российские оккупанты заблокировали украинские порты, тем самым не давая возможность вывозить украинское продовольствие, в первую очередь зерновые. В то же время россияне разграбляют склады украинских фермеров.

Такие действия россии уже привели к обострению продовольственного кризиса в мире. Ведь Украина является важным поставщиком кукурузы, подсолнечного масла, пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции. Сейчас в Украине хранится 25 миллионов тонн продукции, которую она не может экспортировать через заблокированные порты.

Поэтому сразу выросли цены на часть этой продукции. А некоторые страны решили ограничить ее экспорт. Среди них и Грузия. Правительство страны запретило экспорт пшеницы и ячменя из Грузии до 1 июля 2023 года. Соответствующий документ уже подписал премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили.

В документе четко указано, что причиной запрета на экспорт являются проблемы с продовольственной безопасностью, возникшей в результате российского вторжения в Украину.

«Учитывая глобальные проблемы продовольственной безопасности, возникшие в результате российско-украинской войны, экспорт пшеницы и ячменя из Грузии запрещен до 1 июля 2023 года», — говорится в постановлении правительства.

Начнет действовать запрет на экспорт пшеницы и ячменя из Грузии с 4 июля 2022 года.

Телеканал 24 По материалам:

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