Из-за полномасштабной войны в пять раз возросло количество граждан Украины, находящихся в Польше с детьми — Finance.ua

Из-за полномасштабной войны в пять раз возросло количество граждан Украины, находящихся в Польше с детьми Сегодня 18:28 — Мир

Из-за полномасштабной войны в пять раз возросло количество граждан Украины, находящихся в Польше с детьми

Половина граждан Украины, проживающих в Польше, приехали в страну с детьми младше 18 лет, говорится в исследовании « Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы » Миграционной платформы EWL, Фонда EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Исследование показало, что по сравнению с 2021 годом процент граждан Украины, находящихся в Польше с детьми, вырос в пять раз — с 11% до 50%. В Польшу с детьми приехали не только военные беженцы (66%), но и живущие в этой стране экономические мигранты (40%).

Что с образованием детей в Польше

Каждый третий гражданин Украины в Польше заявил, что его дети пользуются исключительно польской системой образования. В свою очередь 38% респондентов признают, что дети учатся одновременно в польских и украинских школах. 27% респондентов используют только украинскую систему образования.

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«Украинские родители охотно записывают своих детей в польские школы из-за возможности интеграции детей с польскими сверстниками, а также из-за необходимости в это время работать. В то же время они выбирают обучение онлайн в украинских школах, чтобы ребенок имел возможность получить украинское образование, а также не терял связь с Украиной и ее образовательными процессами из-за планов вернуться на Родину», — объясняет Мария Кузенко, операционный директор Фонда EWL.

В случае с военными беженцами это распределение очень равномерное. Украинскую и польскую системы образования указали по 32% респондентов, обе — 34%. У довоенных мигрантов ощущается преимущество польской системы образования (32%) или сочетание польской и украинской систем. Только 22% людей, приехавших в Польшу до начала войны, заявляют, что их дети пользуются исключительно украинской системой образования.

Вопросы обеспечения ухода за детьми с целью расширения возможностей трудоустройства и профессионального развития родителей довоенные мигранты из Украины оценивают более положительно, чем беженцы (40% против 38%). Следует, однако, заметить, что в случае каждой из двух групп респондентов отрицательная оценка этого диапазона одинаково высокая. По мнению авторов исследования, это четкий сигнал действия, если польская экономика зависит от эффективной профессиональной активизации женщин.

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