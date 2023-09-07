Из-за подрыва Каховской ГЭС Украина потеряла годовой запас питьевой воды, — «Укргидроэнерго» Сегодня 20:20

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в Херсонской области Украина потеряла годовой запас питьевой воды.

По словам руководителя госкомпании «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, вода будет продолжать тратиться зря, пока не будет построено заграждение. Для возведения временного гидросооружения, чтобы остановить выработку воды, нужно три месяца, чтобы обеспечить мостовой переход с правого на левый берег нужно 5−6 месяцев.

«Мы потеряли от 35 до 40% питьевой воды. До подрыва у нас было примерно 18,6 млн кубокилометров воды, а осталось в русле реки 3−3,5 млн кубокилометров», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, этот объем воды Украина могла потреблять в течение года.

Сирота отметил, что станция восстановлению не подлежит, нужно производить ее демонтаж и строить новую станцию. В соответствии с утвержденным правительством планом, в течение двух лет после деоккупации компания должна осушить место подрыва Каховской ГЭС, чтобы провести расследование трагедии.

«Ждем деоккупации, хотелось бы до паводка, до февраля месяца сделать часть работ, чтобы можно было остановить срабатывание Каховского водохранилища», — сказал Сирота.

УНІАН По материалам:

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