Из-за подрыва Каховской ГЭС Украина потеряла годовой запас питьевой воды, — «Укргидроэнерго» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Из-за подрыва Каховской ГЭС Украина потеряла годовой запас питьевой воды, — «Укргидроэнерго»

0
Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в Херсонской области Украина потеряла годовой запас питьевой воды.
По словам руководителя госкомпании «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, вода будет продолжать тратиться зря, пока не будет построено заграждение. Для возведения временного гидросооружения, чтобы остановить выработку воды, нужно три месяца, чтобы обеспечить мостовой переход с правого на левый берег нужно 5−6 месяцев.
«Мы потеряли от 35 до 40% питьевой воды. До подрыва у нас было примерно 18,6 млн кубокилометров воды, а осталось в русле реки 3−3,5 млн кубокилометров», — сказал он в эфире телемарафона.
По его словам, этот объем воды Украина могла потреблять в течение года.
Сирота отметил, что станция восстановлению не подлежит, нужно производить ее демонтаж и строить новую станцию. В соответствии с утвержденным правительством планом, в течение двух лет после деоккупации компания должна осушить место подрыва Каховской ГЭС, чтобы провести расследование трагедии.
«Ждем деоккупации, хотелось бы до паводка, до февраля месяца сделать часть работ, чтобы можно было остановить срабатывание Каховского водохранилища», — сказал Сирота.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.