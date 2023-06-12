Из-за подрыва Каховской ГЭС без электроснабжения остаются 22 населенных пункта, — Минэнерго — Finance.ua
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Из-за подрыва Каховской ГЭС без электроснабжения остаются 22 населенных пункта, — Минэнерго

Энергетика
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Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции без электроснабжения остаются 22 населенных пункта на Николаевщине и деоккупированной части Херсонщины.
Об этом сообщает Министерство энергетики, передают Українські Новини.
«На Херсонщине и Николаевщине продолжается фиксация и ликвидация последствий наводнения, возникшего из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС. В Херсоне остаются обесточенными более 15 тысяч потребителей. В деоккупированной части области из-за подтопления — без света 8 населенных пунктов. На Николаевщине остаются обесточенными 13 населенных пунктов», — говорится в сообщении.
Из-за интенсивных обстрелов, в том числе с применением ударных дронов, повреждены линии электропередачи в Сумской, Харьковской, Одесской, Донецкой областях.
При этом из-за непогоды фиксировались обесточивание во Львовской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Черниговской областях.
Согласно сообщению, большинство потребителей запитаны.
В Запорожской области ракетно-бомбовым ударом разрушено административное здание одного из энергетических объектов, поврежден автотранспорт.
Отмечается, что энергетическая система работает стабильно.
По материалам:
Українські Новини
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