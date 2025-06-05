Из-за ограничения экспорта редкоземельных металлов из Китая автомобильные заводы в США могут остановиться — Finance.ua

Из-за ограничения экспорта редкоземельных металлов из Китая автомобильные заводы в США могут остановиться 05.06.2025, 00:45 — Мир

Из-за ограничения экспорта редкоземельных металлов из Китая автомобильные заводы в США могут остановиться

Руководители мировых автоконцернов направили письмо администрации президента Трампа, в котором выразили обеспокоенность ограничением экспорта редкоземельных металлов из Китая. Поэтому автомобильные заводы могут остановиться.

Об этом сообщает Reuters.

Письмо подписали производители автомобилей General Motors, Toyota, Hyundai, Volkswagen, другие производители и Ассоциация поставщиков транспортных средств.

«Без надежного доступа к этим металлам поставщики автомобильной продукции не смогут производить критически важные автомобильные компоненты, включая автоматические коробки передач, дроссельные заслонки, генераторы, разные двигатели, датчики, ремни безопасности, динамики, фары, электродвигатели, гидроусилители руля и камеры», — говорится в письме.

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Китай, который контролирует более 90% глобальных мощностей по переработке редкоземельных металлов, применяемых в производстве автомобилей, истребителей и бытовой техники, ввел в апреле ограничения, по которым экспортерам нужно получать лицензии в Пекине.

В апреле экспорт редкоземельных металлов из Китая сократился вдвое, поскольку компании столкнулись со сложной и непрозрачной процедурой подачи заявок, для чего порой требуются сотни страниц документации.

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