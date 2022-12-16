Из-за обесточения задерживаются 17 поездов и электрички — УЗ (список) — Finance.ua
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Из-за обесточения задерживаются 17 поездов и электрички — УЗ (список)

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Из-за вызванных российскими атаками обесточивания 17 поездов Укрзализныци следуют с задержками более чем на 30 минут, также задерживаются электрички Одесской, Приднепровской и Южной железной дороги.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Компания отмечает, что ни один поезд дальнего следования не отменен. Если пассажир пропустил свой рейс из-за тревоги, по тому же билету можно воспользоваться следующим поездом.
Отмечается, что резервные тепловозы были выведены в работу и подстрахованы на обесточенных участках. Вокзалы работают на высадку и посадку через подземные переходы.
На Одесской, Приднепровской, Южной железных дорогах пригородные поезда, которые уже в пути, будут дальше следовать под тепловозами с опозданием до 2 часов. Киевская кольцевая электричка продолжает движение с задержками из-за обесточения на нескольких столичных участках, но движение через оба моста продолжается.
В настоящее время задерживаются следующие междугородные поезда:
  • № 45/46 Ужгород — Харьков +1:46;
  • № 111/112 Киев — Изюм +1:40;
  • № 149/150 Черновцы — Полтава-Юг. +1:20;
  • № 31/32 Перемышль — Запорожье +1:18;
  • № 21/22 Трускавец — Харьков +1:17;
  • № 707/708 Киев — Чернигов +1:17;
  • № 15/16 Рахов — Харьков +1:15;
  • № 93/94 Хелм — Харьков +1:15;
  • № 131/132 Днепр — Львов +1:13;
  • № 119/120 Львов — Запорожье-1+1:11;
  • № 721/722 Киев — Харьков +1:10;
  • № 731/732 Киев — Днепр +1:07;
  • № 725/726 Харьков — Киев +1:07;
  • № 715/716 Перемышль — Киев +1:01.
По материалам:
Економічна Правда
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