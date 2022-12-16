Из-за обесточения задерживаются 17 поездов и электрички — УЗ (список) Сегодня 12:30 — Фондовый рынок

Из-за вызванных российскими атаками обесточивания 17 поездов Укрзализныци следуют с задержками более чем на 30 минут, также задерживаются электрички Одесской, Приднепровской и Южной железной дороги.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Компания отмечает, что ни один поезд дальнего следования не отменен. Если пассажир пропустил свой рейс из-за тревоги, по тому же билету можно воспользоваться следующим поездом.

Отмечается, что резервные тепловозы были выведены в работу и подстрахованы на обесточенных участках. Вокзалы работают на высадку и посадку через подземные переходы.

На Одесской, Приднепровской, Южной железных дорогах пригородные поезда, которые уже в пути, будут дальше следовать под тепловозами с опозданием до 2 часов. Киевская кольцевая электричка продолжает движение с задержками из-за обесточения на нескольких столичных участках, но движение через оба моста продолжается.

В настоящее время задерживаются следующие междугородные поезда:

№ 45/46 Ужгород — Харьков +1:46;

№ 111/112 Киев — Изюм +1:40;

№ 149/150 Черновцы — Полтава-Юг. +1:20;

№ 31/32 Перемышль — Запорожье +1:18;

№ 21/22 Трускавец — Харьков +1:17;

№ 707/708 Киев — Чернигов +1:17;

№ 15/16 Рахов — Харьков +1:15;

№ 93/94 Хелм — Харьков +1:15;

№ 131/132 Днепр — Львов +1:13;

№ 119/120 Львов — Запорожье-1+1:11;

№ 721/722 Киев — Харьков +1:10;

№ 731/732 Киев — Днепр +1:07;

№ 725/726 Харьков — Киев +1:07;

№ 715/716 Перемышль — Киев +1:01.

Економічна Правда По материалам:

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