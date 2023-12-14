Из-за непогоды и обстрелов две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии: «Укрэнерго» призывает к бережливости — Finance.ua
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Из-за непогоды и обстрелов две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии: «Укрэнерго» призывает к бережливости

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Из-за непогоды и обстрелов две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии: «Укрэнерго» призывает к бережливости
Из-за непогоды и обстрелов две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии: «Укрэнерго» призывает к бережливости
Утром 14 декабря потребление электроэнергии в Украине выросло на 1,9% от предыдущего дня, из-за обстрелов две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
13 декабря суточный максимум был днем ​​на 1,5% ниже 12 декабря. 14 декабря потребление с утра уже на 1,9% выше, чем накануне.
«Это создает дополнительную нагрузку на энергосистему. Сейчас очень важно потреблять электроэнергию бережливо», — отметили в компании.
На востоке враг в очередной раз обстрелял одну из теплоэлектростанций, есть повреждения оборудования. Также из-за повреждений обстрелами и непогодой электросетей облэнерго прекратили выдачу электроэнергии две ТЭЦ в южном и западном регионах. Три энергоблока на ТЭС в разных регионах вышли в аварийный ремонт.
Солнечные электростанции почти не производят электроэнергию из-за облачной погоды.
«В то же время лимиты потребления не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются», — добавили в «Укрэнерго».
Импорт электроэнергии осуществляется в дневные часы из Словакии, Румынии и Молдовы. Экспорт электроэнергии не осуществляется.
По материалам:
Економічна Правда
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