Из-за нехватки персонала KLM отменяет сотни авиарейсов в сезон отпусков — Finance.ua

Из-за нехватки персонала KLM отменяет сотни авиарейсов в сезон отпусков
Нидерландская авиакомпания KLM отменит до конца августа от 10 до 20 ежедневных рейсов на европейских направлениях из-за нехватки персонала и загруженности аэропорта «Схипхол».
Об этом сообщает NOS.
«До 28 августа KLM отменяет от 10 до 20 ежедневных рейсов из-за загруженности „Схипхола“», — говорится в сообщении.
Эти меры направлены на восстановление операционной стабильности, то есть снижение нагрузки на персонал аэропорта и авиакомпании.
KLM заявила, что своевременно перебронирует приобретенные билеты на другие рейсы.
Ранее компания Transavia объявила об отмене 240 рейсов до 14 августа.
Многочасовые очереди можно увидеть и в других аэропортах Нидерландов, в частности, в Эйндховене. Пассажиров призывают приезжать минимум за четыре часа до вылета.
Из-за перегруженности аэропортов страны часть путешественников решила уехать в отпуск на поезде, в связи с чем спрос на билеты значительно возрос. По данным нидерландской железной дороги NS International, в июне было продано 372 тыс. билетов, что почти на 30 тыс. больше, чем за тот же месяц 2019 года, в пандемию и коронавирусные ограничения. Среди самых популярных направлений — Париж, Берлин, Брюссель, Милан.
Также путешественники пересаживаются на автомобили, что приводит к большим пробкам. Собравшихся путешествовать на машине призывают выезжать в будни, а не в выходные.
Стоит отметить, что уже несколько месяцев в аэропорту Амстердама царит хаос из-за забастовок персонала и нехватки работников. Сокращение персонала произошло во время пандемии.
В Нидерландах уже не действуют коронавирусные ограничения, а спустя сезон отпусков количество путешественников ежедневно растет.
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