Из-за масштаба разрушений сейчас в энергетике сложнейшая ситуация с начала войны, — Тимченко для CNN — Finance.ua
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Из-за масштаба разрушений сейчас в энергетике сложнейшая ситуация с начала войны, — Тимченко для CNN

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В результате последних массированных ударов по энергосистеме в энергетике возникла самая сложная ситуация с начала полномасштабного вторжения.
Об этом в интервью американскому каналу CNN заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
«Три недели назад мы пережили самую большую атаку по нашей инфраструктуре. Мы лишились 80% доступных мощностей после первых двух атак. Конечно, сейчас самое сложное время с начала полномасштабного вторжения с точки зрения энергообеспечения страны и масштаба разрушений», — сказал он.
Глава ДТЭК подчеркнул, что основная проблема сейчас — отсутствие достаточного количества систем ПВО. «И это главная проблема. Мы можем восстановить электростанции, привезти дополнительное оборудование, но мы не знаем, что будет на следующий день», — подчеркнул Тимченко.
Он добавил, что ситуация более или менее стабильна благодаря теплой погоде и импорту электроэнергии из Европы. Однако когда будет жара — дефицит в энергосистеме может увеличиваться.
«У нас просто скоро нечего будет восстанавливать. Очень срочно стране требуется поставка систем ПВО для защиты гражданской инфраструктуры и населения», — подытожил Тимченко.
Напомним, 11 апреля россия нанесла очередной массированный удар по энергетической системе Украины, в результате чего были существенно повреждены объекты тепловой генерации.
По материалам:
ТСН
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