Из-за киберпреступлений и отмывания денег: США ввели новые санкции против рф — Finance.ua

Из-за киберпреступлений и отмывания денег: США ввели новые санкции против рф Сегодня 11:12

Из-за киберпреступлений и отмывания денег: США ввели новые санкции против рф

2 , Cryptex и отдельных граждан рф из-за киберпреступных действий и отмывания денег. Правительство США ввело санкции против российских виртуальных финансовых платформ PM BTC , Cryptex и отдельных граждан рф из-за киберпреступных действий и отмывания денег.

Об этом говорится в официальном сообщении Минфина США.

«Министерство финансов США принимает меры в рамках скоординированных международных усилий по прекращению работы российских киберпреступных сервисов», — отмечается в сообщении.

В частности, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) вводит ограничения против российского обменника виртуальной валюты PM2BTC, привлеченного к отмыванию денег в россии.

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Кроме того, Офис контроля за иностранными активами (OFAC) вводит санкции против гражданина россии Сергея Иванова, который играет значительную роль в процессах отмывания денег, а также против биржи виртуальной валюты Cryptex, зарегистрированной в Сент-Винсенте и Гренадинах.

При этом говорится, что санкции FinCEN и OFAC согласованы с действиями других правительственных учреждений США и международных партнеров.

Сообщается также, что Государственный департамент США предложил вознаграждение до $10 миллионов за информацию, которая приведет к аресту и осуждению Иванова.

Кроме того, Секретная служба США и Прокуратура США в Восточном округе Вирджиния в этой связи объявили официальные обвинения против Иванова и еще одного россиянина, Тимура Шахмаметова.

Економічна Правда По материалам:

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