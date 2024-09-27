Из-за киберпреступлений и отмывания денег: США ввели новые санкции против рф — Finance.ua
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Из-за киберпреступлений и отмывания денег: США ввели новые санкции против рф

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Из-за киберпреступлений и отмывания денег: США ввели новые санкции против рф
Из-за киберпреступлений и отмывания денег: США ввели новые санкции против рф
Правительство США ввело санкции против российских виртуальных финансовых платформ PM2BTC, Cryptex и отдельных граждан рф из-за киберпреступных действий и отмывания денег.
Об этом говорится в официальном сообщении Минфина США.
«Министерство финансов США принимает меры в рамках скоординированных международных усилий по прекращению работы российских киберпреступных сервисов», — отмечается в сообщении.
В частности, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) вводит ограничения против российского обменника виртуальной валюты PM2BTC, привлеченного к отмыванию денег в россии.
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Кроме того, Офис контроля за иностранными активами (OFAC) вводит санкции против гражданина россии Сергея Иванова, который играет значительную роль в процессах отмывания денег, а также против биржи виртуальной валюты Cryptex, зарегистрированной в Сент-Винсенте и Гренадинах.
При этом говорится, что санкции FinCEN и OFAC согласованы с действиями других правительственных учреждений США и международных партнеров.
Сообщается также, что Государственный департамент США предложил вознаграждение до $10 миллионов за информацию, которая приведет к аресту и осуждению Иванова.
Кроме того, Секретная служба США и Прокуратура США в Восточном округе Вирджиния в этой связи объявили официальные обвинения против Иванова и еще одного россиянина, Тимура Шахмаметова.
По материалам:
Економічна Правда
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