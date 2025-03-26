Из-за халатности нанесен ущерб окружающей среде на более чем 5,2 млн грн: ГБР разоблачило мастера леса — Finance.ua
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Из-за халатности нанесен ущерб окружающей среде на более чем 5,2 млн грн: ГБР разоблачило мастера леса

Криминал
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Сотрудники ГБР совместно с СБУ сообщили о подозрении мастеру леса Лавковского лесничества Закарпатской области, чья служебная халатность привела к незаконной вырубке деревьев более чем на 5,2 млн грн.
Установлено, что в период с марта по июнь 2024 г. на нескольких участках лесничества без соответствующих разрешений срубили более 480 деревьев разных пород, в частности дуба, граба и акации. В ходе проверки обнаружены многочисленные пни незаконно срубленных деревьев.
Чиновник не принял меры для предупреждения незаконных рубок, не способствовал выявлению и привлечению к ответственности правонарушителей и не уведомлял руководство о преступных действиях.
Выводы экспертизы подтвердили, что нанесенный экологический ущерб превышает 5,2 млн грн. Мастера леса подозревают в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
По материалам:
Finance.ua
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