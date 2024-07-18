Из-за графиков отключений литиевые аккумуляторы потеряют эффективность за 2 года — эксперт — Finance.ua
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Из-за графиков отключений литиевые аккумуляторы потеряют эффективность за 2 года — эксперт

Энергетика
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Из-за графиков отключений литиевые аккумуляторы потеряют эффективность за 2 года — эксперт
Из-за графиков отключений литиевые аккумуляторы потеряют эффективность за 2 года — эксперт
За два года владельцы зарядных станций, которые активно пользуются ими при отключениях электроэнергии, столкнутся с почти 50% падением их емкости.
Об этом предупреждает сотрудник Группы ДТЭК Вадим Уткин.
По его мнению, если графики отключений будут такими, как сейчас, еще два года (2 цикла батареи в сутки) и если у вас литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор во время отключений разряжается полностью, то он проживет примерно 24 месяца.

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По словам специалиста, это не значит, что он не сможет работать в дальнейшем — просто его емкость упадет почти в два раза, и максимальная мощность также будет деградировать из-за повышенного сопротивления.
«Планируйте обновление ваших Экоблюфлоу и Блюетти и закладывайте это в бюджет. Хорошая новость — цены на них упадут», — отмечает Вадим Уткин.
В результате энергетик отмечает, что на данный момент он не видит того, как можно построить новую генерацию за два года в условиях войны. Поэтому зарядные станции и павербанки еще долго будут оставаться нашими спутниками.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, Принятые Верховной Радой законопроекты 11 258 и 11 259, предусматривающие беспошлинный ввоз в Украину энергетического оборудования, будут действовать до начала 2026 года и будут распространяться на граждан и бизнес.
  • Среди прочего они будут касаться международных почтовых отправлений. Под льготный ввоз в Украину подпадают такие важные для населения товары как электрогенераторы, инверторы, литий-ионные аккумуляторы и зарядные станции на их основе и т. д. Список товаров.
По материалам:
The page
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