Из-за дорогой и медленной логистики Украина теряет на стоимости зерна — Finance.ua
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Из-за дорогой и медленной логистики Украина теряет на стоимости зерна

Аграрный рынок
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Из-за дорогой и медленной логистики Украина теряет на стоимости зерна
Из-за дорогой и медленной логистики Украина теряет на стоимости зерна
При нынешней модели взаимоотношений аграрного сектора и «Укрзализныци» экспортеры лишены доступа к рынкам, что угрожает агросектору банкротством уже в ближайшей перспективе.
Об этом сообщил директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Павел Коваль во время круглого стола «Агросектор + железная дорога: открытый диалог ради совместного выживания и развития».
«Если говорить о перспективах сотрудничества с нашими партнерами и не только западными, то они заинтересованы в том, чтобы Украина осталась на том же уровне, как оператор, на тех же рынках, где мы были. Из-за проблем в Украине и Черноморском регионе цены на внешних рынках выросли. А мы не можем заработать свою добавленную стоимость, свою прибыль, не имея логистического доступа к этим рынкам. То есть, мы создали для наших конкурентов возможности заработать больше, а сами работаем на ограниченном внутреннем рынке, где проблем гораздо больше, чем мы могли ожидать в другие времена», — отмечает Павел Коваль.
Как сообщил генеральный директор Cygnet Agrocompany Игорь Шилюк, неопределенные сроки доставки и отсутствие ответственности «Укрзализныци» за несоблюдение сроков лишили его компании возможности заключать форвардные контракты и вынуждают продавать сельхозпродукцию с дисконтом.
«В этом году в Румынии стоимость украинского зерна дисконтировалась на 10$/т по сравнению с румынским. Покупатель дисконтирует, поскольку есть риск, что это зерно может приехать не вовремя», — констатировал Игорь Шилюк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
AgroPortal.ua
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