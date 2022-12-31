Из-за дорогой и медленной логистики Украина теряет на стоимости зерна — Finance.ua

Из-за дорогой и медленной логистики Украина теряет на стоимости зерна Сегодня 17:27 — Аграрный рынок

Из-за дорогой и медленной логистики Украина теряет на стоимости зерна

При нынешней модели взаимоотношений аграрного сектора и «Укрзализныци» экспортеры лишены доступа к рынкам, что угрожает агросектору банкротством уже в ближайшей перспективе.

Об этом сообщил директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Павел Коваль во время круглого стола «Агросектор + железная дорога: открытый диалог ради совместного выживания и развития».

«Если говорить о перспективах сотрудничества с нашими партнерами и не только западными, то они заинтересованы в том, чтобы Украина осталась на том же уровне, как оператор, на тех же рынках, где мы были. Из-за проблем в Украине и Черноморском регионе цены на внешних рынках выросли. А мы не можем заработать свою добавленную стоимость, свою прибыль, не имея логистического доступа к этим рынкам. То есть, мы создали для наших конкурентов возможности заработать больше, а сами работаем на ограниченном внутреннем рынке, где проблем гораздо больше, чем мы могли ожидать в другие времена», — отмечает Павел Коваль.

Как сообщил генеральный директор Cygnet Agrocompany Игорь Шилюк, неопределенные сроки доставки и отсутствие ответственности «Укрзализныци» за несоблюдение сроков лишили его компании возможности заключать форвардные контракты и вынуждают продавать сельхозпродукцию с дисконтом.

«В этом году в Румынии стоимость украинского зерна дисконтировалась на 10$/т по сравнению с румынским. Покупатель дисконтирует, поскольку есть риск, что это зерно может приехать не вовремя», — констатировал Игорь Шилюк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.