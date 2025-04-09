Из-за частных перевозчиков бюджет Киева недополучает миллионы гривен — КГВА — Finance.ua
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Из-за частных перевозчиков бюджет Киева недополучает миллионы гривен — КГВА

Казна и Политика
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Из-за частных перевозчиков бюджет Киева недополучает миллионы гривен — КГВА
Из-за частных перевозчиков бюджет Киева недополучает миллионы гривен — КГВА
КМВА планирует снова рассмотреть решение о введении электронного билета, ведь из-за частных перевозчиков бюджет Киева недополучает миллионы гривен.
Об этом в телеэфире сообщил спикер КГВА Евгений Иевлев.
«Сейчас 100% коммунального транспорта оснащены валидаторами и предлагают бесконтактную оплату проезда. Однако частные перевозчики и дальше продолжают оперировать большим количеством неучтенной наличности. И очевидно, что у такого решения есть „бенефициары“. Жаль, что такое происходит. Из-за такой ситуации бюджет города недополучает миллионы гривен. Но если предыдущий начальник КГВА Попко имел право отсрочить введение электронного билета, то в компетенции начальника КГВА Тимура Ткаченко решение — пересмотреть», — рассказал Иевлев.
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Он добавил, что есть запрос от граждан, а соответствующая петиция в марте получила необходимые 6 тысяч голосов. КГВА уже начинает работу по наработке нового решения.
Иевлев напомнил, что еще в 2018 году КГГА приняли распоряжение о переходе всего транспорта Киева на безналичную оплату.
Напомним, Киев Цифровой добавил виртуальную оплату проезда на кольцевой электричке. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в мобильное приложение Киев Цифровой, выбрать сервис «Оплата проезда» и отсканировать QR-код, указанный на плакате или наклейке в вагоне.
По материалам:
Укрінформ
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