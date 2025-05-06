Из-за блэкаута мясная промышленность Испании недосчиталась 190 млн евро — Finance.ua

Из-за блэкаута мясная промышленность Испании недосчиталась 190 млн евро Сегодня 21:33

Мясоперерабатывающие предприятия Испании понесли серьезные потери из-за произошедшего 28 апреля масштабного отключения электроэнергии. По предварительным оценкам, общий ущерб может достигать 190 млн евро.

Об этом сообщили две ключевые отраслевые организации — ANICE и FECIC — в обращении в Министерство сельского хозяйства страны.

По данным ассоциаций, из-за внезапной остановки производства на бойнях, в разборных цехах и мясоперерабатывающих предприятиях были вынуждены утилизировать животных, не прошедших полный цикл обработки, тысячи туш, а также находившуюся в процессе приготовления продукцию — в частности вареные и ферментированные изделия. Значительные потери зафиксированы и в продукции, хранившейся в охлаждающих камерах.

Кроме того, предприятия сообщают о повреждениях оборудования, электронных систем, насосных и очистных станций.

ANICE и FECIC призывают правительство Испании активировать чрезвычайные механизмы поддержки и предусмотреть прямую финансовую помощь пострадавшим предприятиям. Представители отрасли отмечают: инцидент выявил критическую уязвимость энергетической инфраструктуры страны и ставит под угрозу непрерывность работы пищевой промышленности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.