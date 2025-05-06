Из-за блэкаута мясная промышленность Испании недосчиталась 190 млн евро — Finance.ua
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Из-за блэкаута мясная промышленность Испании недосчиталась 190 млн евро

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Мясоперерабатывающие предприятия Испании понесли серьезные потери из-за произошедшего 28 апреля масштабного отключения электроэнергии. По предварительным оценкам, общий ущерб может достигать 190 млн евро.
Об этом сообщили две ключевые отраслевые организации — ANICE и FECIC — в обращении в Министерство сельского хозяйства страны.
По данным ассоциаций, из-за внезапной остановки производства на бойнях, в разборных цехах и мясоперерабатывающих предприятиях были вынуждены утилизировать животных, не прошедших полный цикл обработки, тысячи туш, а также находившуюся в процессе приготовления продукцию — в частности вареные и ферментированные изделия. Значительные потери зафиксированы и в продукции, хранившейся в охлаждающих камерах.
Кроме того, предприятия сообщают о повреждениях оборудования, электронных систем, насосных и очистных станций.
ANICE и FECIC призывают правительство Испании активировать чрезвычайные механизмы поддержки и предусмотреть прямую финансовую помощь пострадавшим предприятиям. Представители отрасли отмечают: инцидент выявил критическую уязвимость энергетической инфраструктуры страны и ставит под угрозу непрерывность работы пищевой промышленности.
По материалам:
AgroPortal.ua
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