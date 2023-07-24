Из-за аварии в Одесской области без света были 124 тысячи потребителей — Минэнерго — Finance.ua
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Из-за аварии в Одесской области без света были 124 тысячи потребителей — Минэнерго

Энергетика
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Из-за аварии в Одесской области без света были 124 тысячи потребителей — Минэнерго
Из-за аварии в Одесской области без света были 124 тысячи потребителей — Минэнерго
Из-за аварии на подстанции оператора системы передачи без света были 124 тысячи потребителей в Одесской области, на данный момент все запитаны.
Об этом заявили в Минэнерго.
«Из-за ряда технологических нарушений, в том числе короткого замыкания, на оборудовании оператора системы передачи в Одесской области была обесточена подстанция 330 кВ. Из-за чего без питания осталась Одесская ТЭЦ, без света одновременно временно остались 124 тысячи потребителей. В настоящее время все запитаны. Причины аварийной ситуации выясняются», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что подобные аварийные ситуации возникают в Одесской области не впервые.
«В частности, они происходили в феврале, когда из-за технарушений, вызванных обстрелами, а также ненадежности работы сетей, нуждающихся в масштабном ремонте, потребители Одесщины оставались без света даже тогда, когда генерация электроэнергии полностью покрывала потребности потребителей. Также аварийные ситуации повторялись в июне», — напомнили в Минэнерго.
Тем временем в ДТЭК заявили о локальных экстренных отключениях света в Одессе — в части Киевского и Хаджибейского районов Одессы.
«Причина — аварийная ситуация на одном из объектов другой энергокомпании. Мы сможем вернуть свет, как только получим соответствующее распоряжение от «Укрэнерго», — добавили в компании.
Относительно генерации — электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей, дефицита нет.
«Вражеский террор прифронтовых и приграничных с рф областей продолжается. На Донетчине из-за обстрелов обесточивались 18 населенных пунктов. Также остается без света часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет безопасность».
Всего за сутки энергетики вернули свет более 150 тысяч абонентов. Большинство из них — это абоненты в Одесской и Донецкой областях", — говорится в сообщении.
Кроме этого, продолжается фиксация и ликвидация последствий наводнения, возникшего из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС. В Херсоне остаются без света 11,9 тысячи потребителей.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Восстановительные работы замедлены, в частности, из-за постоянных вражеских обстрелов, добавили в ведомстве.
По материалам:
Економічна Правда
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