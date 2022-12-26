Из украинских портов экспортировали уже более 15 миллионов тонн зерна — минобороны Турции — Finance.ua
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Из украинских портов экспортировали уже более 15 миллионов тонн зерна — минобороны Турции

Казна и Политика
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С момента запуска Черноморской зерновой инициативы из Украины экспортировали более 15 миллионов тонн продовольствия.
Об этом сообщил Министр обороны Турции Хулуси Акар во время поездки в провинцию Газиантеп, передает информационное агентство DHA, пишет ukragroconsult.
«Благодаря работе совместного координационного центра, созданного в Стамбуле, более 15 миллионов тонн продовольствия безопасно отправлено из украинского порта в страны, которые в этом нуждаются», — сказал Акар.
Турецкий министр также отметил, что Турция, особенно в последний период, проводила активную дипломатию для скорейшего прекращения российско-украинской войны и достижения прекращения огня, а также внесла большой вклад в подписание и продление отгрузки зерна для преодоления продовольственного кризиса, угрожающего всему миру.
Напомним, в Стамбуле 17 ноября Украина, Организация Объединенных Наций и Турция договорились о продлении инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море еще на 120 дней. Она начинала работу 22 июля, а первое судно с украинским продовольствием в ее пределах вышло из порта Одессы 1 августа.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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