Из украинских портов экспортировали уже более 15 миллионов тонн зерна — минобороны Турции Сегодня 15:45 — Казна и Политика

С момента запуска Черноморской зерновой инициативы из Украины экспортировали более 15 миллионов тонн продовольствия.

Об этом сообщил Министр обороны Турции Хулуси Акар во время поездки в провинцию Газиантеп, передает информационное агентство DHA , пишет ukragroconsult.

«Благодаря работе совместного координационного центра, созданного в Стамбуле, более 15 миллионов тонн продовольствия безопасно отправлено из украинского порта в страны, которые в этом нуждаются», — сказал Акар.

Турецкий министр также отметил, что Турция, особенно в последний период, проводила активную дипломатию для скорейшего прекращения российско-украинской войны и достижения прекращения огня, а также внесла большой вклад в подписание и продление отгрузки зерна для преодоления продовольственного кризиса, угрожающего всему миру.

Напомним, в Стамбуле 17 ноября Украина, Организация Объединенных Наций и Турция договорились о продлении инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море еще на 120 дней. Она начинала работу 22 июля, а первое судно с украинским продовольствием в ее пределах вышло из порта Одессы 1 августа.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.