Из украинских морпортов вышли еще 4 судна «по зерновому коридору» — Finance.ua

Из украинских морпортов вышли еще 4 судна «по зерновому коридору» Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Из морских торговых портов Большой Одессы в среду, 14 декабря, вышли еще 4 судна с 69,5 тыс. тонн агропродукции для стран Азии.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры, передают «Українські Новини».

«Среди них танкеры SELINA II, MED PACIFIC с 54 тыс. тонн подсолнечного масла для Индии. В настоящее время в портах Большой Одессы под обработкой 21 судно. На них загружают 665,8 тыс. тонн украинской агропродукции. По „зерновому коридору“ движется 1 судно под загрузку 63,5 тыс. тонн агропродукции. В Босфоре 81 судно ожидает проверки (61 — входа, 20 — выхода). Ситуация с очередью стабильно тяжелая — РФ так же регистрирует не более 3 судов в день, при необходимых 12», — говорится в сообщении.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 554 судна, которые экспортировали 13,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщали «Українськi Новини», 13 декабря из украинских морпортов отправилось 8 судов с 238,6 тыс. тонн агропродукции.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.