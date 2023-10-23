Из Прикарпатья хотят запустить железнодорожный маршрут в Румынию — Finance.ua
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Из Прикарпатья хотят запустить железнодорожный маршрут в Румынию

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В Коломне на Ивано-Франковщине работают над запуском железнодорожного маршрута в Румынию.
Об этом сообщил городской голова Коломыи Богдан Станиславский.
Станиславский сообщил о подписании соответствующего меморандума с мэром румынского города Сигит-Мармацией Василе Молдаваном.
«Этим документом наши два города согласились работать над созданием железнодорожного маршрута Коломыя — Сигит-Мармацией. Это позволит соединить железной дорогой Коломыю с еще одной страной Евросоюза», — отметил чиновник, напомнив, что недавно заработал железнодорожный маршрут Коломыя — Варшава.
Планируется, что маршрут Коломыя — Сигит-Мармацией будет создан на основе действующих 753/754 и 755−756 Рахов-Валя-Вышеулуй.
«Это позволяет надеяться, что инициатива будет реализована в ближайшем будущем, ведь дело абсолютно реальное», — добавил Станиславский.
Он отметил, что на ближайшей сессии городского совета предложит депутатам обратиться к правительству и «Укрзализныце» с просьбой поддержать инициативу, а румынские партнеры также обратятся к своему национальному перевозчику.

Сколько стоит жизнь в Румынии

По материалам:
Економічна Правда
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