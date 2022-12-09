Из порта на Сардинии исчезла подсанкционная яхта российского олигарха, — The Guardian Сегодня 18:09 — Фондовый рынок

Роскошная 22-метровая яхта, принадлежащая российскому олигарху Дмитрию Мазепину, загадочным образом исчезла из порта на Сардинии.

Об этом сообщает The Guardian

Судно стоимостью от 700 тысяч до 1 млн евро было пришвартовано в порту Ольбии и арестовано в марте, когда Дмитрий Мазепин был включен в европейский санкционный список из-за российского вторжения в Украину.

Яхта оставалась в порту до июня, однако исчезла за несколько часов до того, как было официально подтверждено, что она принадлежит олигарху.

«Мазепин знал, что он был в списке, но сумел максимально использовать время, в течение которого мы работали, чтобы установить, что лодка принадлежит ему, поскольку нам нужно было расследовать цепочку владения», — рассказал источник в отделе финансовой полиции Сардинии.

Он добавил, что правоохранители находились в процессе подтверждения права собственности судна, когда оно исчезло.

Как выяснила полиция, Мазепин нанял иностранную компанию, которая в свою очередь занялась перевозкой яхты из Италии. По данным расследования, после исчезновения яхта сделала остановку в маленьком порту Бисерта в Тунисе, но ее местонахождение неизвестно.

В полиции также отметили, что из-за незаконного вывода яхты Мазепин и компания, участвовавшая в перевозке судна, будут оштрафованы на сумму до 500 000 евро.

Напомним, на днях сообщалось, что британская полиция арестовала российского бизнесмена в его лондонском доме. В рамках операции задержаны еще два человека, их имена не называют. Их подозревают в отмывании денег.

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