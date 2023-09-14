Из Польши в Германию: тенденции миграции украинских беженцев (исследование) — Finance.ua

Из Польши в Германию: тенденции миграции украинских беженцев (исследование) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Из Польши в Германию: тенденции миграции украинских беженцев (исследование)

В Германии до полномасштабного вторжения находились около 150 тыс. граждан Украины, после 22 февраля 2022 года это количество увеличилось до 1 млн 100 тыс. человек.

Украинцы сейчас являются второй, после турок, самой большой нацией, которая присутствует в Германии. Это очень большой человеческий капитал, который может остаться в Германии или вернуться в Украину.

Об этом говорилось на презентации исследования «Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев».

Планы беженцев в Германии

35% - украинцев планируют остаться по меньшей мере еще на 1 год;

40% - планируют вернуться в далекой или близкой перспективе в Украину;

9% - хотят остаться на постоянное жительство в Германии;

22% - не определились.

Что поощряет остаться в Германии

60% украинцев отметили, что могут остаться, если найдут хорошую работу.

Работа является важнейшим фактором для украинцев. 59% беженцев из тех, кто в Польше не работал и не нашел работу, а в Германии каждый третий из них имеет работу.

Украинцы не только пользуются социальными выплатами, предоставляемыми Германией, они стремятся найти работу.

Каждый третий украинец готов остаться в Германии, если будет продление социальных выплат или будет помощь государства в обеспечении жилья, возможность воссоединения с семьей, а также устройство личной жизни.

Что побуждает вернуться в Украину

1. Цивилизационный выбор Украины.

2. Вступление в НАТО.

3. Вступление в ЕС.

Кроме того, для беженцев важно воссоединиться с оставшейся в Украине семьей.

55% украинцев отмечают, что вернутся, если в Украине будут лучше условия проживания, зарплаты, лучше условия для бизнеса.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — это ярко, интересно и полезно для вашего кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.