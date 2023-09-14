Из Польши в Германию: тенденции миграции украинских беженцев (исследование) — Finance.ua
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Из Польши в Германию: тенденции миграции украинских беженцев (исследование)

Личные финансы
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Из Польши в Германию: тенденции миграции украинских беженцев (исследование)
Из Польши в Германию: тенденции миграции украинских беженцев (исследование)
В Германии до полномасштабного вторжения находились около 150 тыс. граждан Украины, после 22 февраля 2022 года это количество увеличилось до 1 млн 100 тыс. человек.
Украинцы сейчас являются второй, после турок, самой большой нацией, которая присутствует в Германии. Это очень большой человеческий капитал, который может остаться в Германии или вернуться в Украину.
Об этом говорилось на презентации исследования «Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев».

Планы беженцев в Германии

  • 35% - украинцев планируют остаться по меньшей мере еще на 1 год;
  • 40% - планируют вернуться в далекой или близкой перспективе в Украину;
  • 9% - хотят остаться на постоянное жительство в Германии;
  • 22% - не определились.
Из Польши в Германию: тенденции миграции украинских беженцев (исследование)

Что поощряет остаться в Германии

60% украинцев отметили, что могут остаться, если найдут хорошую работу.
Работа является важнейшим фактором для украинцев. 59% беженцев из тех, кто в Польше не работал и не нашел работу, а в Германии каждый третий из них имеет работу.
Украинцы не только пользуются социальными выплатами, предоставляемыми Германией, они стремятся найти работу.
Каждый третий украинец готов остаться в Германии, если будет продление социальных выплат или будет помощь государства в обеспечении жилья, возможность воссоединения с семьей, а также устройство личной жизни.

Что побуждает вернуться в Украину

1. Цивилизационный выбор Украины.
2. Вступление в НАТО.
3. Вступление в ЕС.
Кроме того, для беженцев важно воссоединиться с оставшейся в Украине семьей.
55% украинцев отмечают, что вернутся, если в Украине будут лучше условия проживания, зарплаты, лучше условия для бизнеса.
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По материалам:
Finance.ua
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