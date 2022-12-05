Из Перемышля в Германию будет курсировать бесплатный поезд для украинцев: как получить билет (график) — Finance.ua

Из Перемышля в Германию будет курсировать бесплатный поезд для украинцев: как получить билет (график) Сегодня 06:05 — Личные финансы

У беженцев из Украины есть возможность бесплатно добраться с украинско-польской границы в Германию.

Речь идет о поезде Перемышль (Польша) — Ганновер Messe/Laatzen (Германия). Он будет курсировать в течение всего декабря. Рейсы запланированы на каждое нечетное число за последний месяц 2022 года.

Детали рейса Перемышль — Ганновер

Поезд будет отправляться из городка у украинской границы по нечетным дням декабря в 22:30. В Ганновер (Messe) поезд обычно прибывает между 14:30 и 16:00 на следующий день. Но из-за ремонтных работ на путях до 16 декабря прибытие может затянуться до 18:00 — 19:00.

На пригородном вокзале в Германии украинцев встречают волонтеры и рабочие Ганноверского лагеря. Если вы планируете ехать по стране дальше, то в Ганновере можно получить еще один бесплатный билет helpukraine. Он дает право бесплатно ездить на поездах немецкой железной дороги Deutsche Bahn.

Как получить билеты из Перемышля в Ганновер

Проезд гражданам Украины разрешен на безбилетной основе, предварительно регистрироваться на рейс также не нужно. Все, что нужно, это ожидать поезд на перроне или обратиться за более подробной информацией и специальными браслетами к работникам Красного креста или волонтерам.

Посадка в вагоны происходит в соответствии с приоритетом — сначала люди с браслетами от Польского Красного Креста, потом семьи с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью, а потом все остальные.

Иногда может случиться, что мест для всех не хватит. Тогда людей должны поселить в гуманитарный центр в Перемышле и выдать браслет, гарантирующий место в следующем поезде.

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Телеканал 24 По материалам:

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