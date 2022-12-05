Из Перемышля в Германию будет курсировать бесплатный поезд для украинцев: как получить билет (график) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Из Перемышля в Германию будет курсировать бесплатный поезд для украинцев: как получить билет (график)

Личные финансы
2
У беженцев из Украины есть возможность бесплатно добраться с украинско-польской границы в Германию.
Речь идет о поезде Перемышль (Польша) — Ганновер Messe/Laatzen (Германия). Он будет курсировать в течение всего декабря. Рейсы запланированы на каждое нечетное число за последний месяц 2022 года.
Из Перемышля в Германию будет курсировать бесплатный поезд для украинцев: как получить билет (график)
Детали рейса Перемышль — Ганновер
Поезд будет отправляться из городка у украинской границы по нечетным дням декабря в 22:30. В Ганновер (Messe) поезд обычно прибывает между 14:30 и 16:00 на следующий день. Но из-за ремонтных работ на путях до 16 декабря прибытие может затянуться до 18:00 — 19:00.
На пригородном вокзале в Германии украинцев встречают волонтеры и рабочие Ганноверского лагеря. Если вы планируете ехать по стране дальше, то в Ганновере можно получить еще один бесплатный билет helpukraine. Он дает право бесплатно ездить на поездах немецкой железной дороги Deutsche Bahn.
Как получить билеты из Перемышля в Ганновер
Проезд гражданам Украины разрешен на безбилетной основе, предварительно регистрироваться на рейс также не нужно. Все, что нужно, это ожидать поезд на перроне или обратиться за более подробной информацией и специальными браслетами к работникам Красного креста или волонтерам.
Посадка в вагоны происходит в соответствии с приоритетом — сначала люди с браслетами от Польского Красного Креста, потом семьи с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью, а потом все остальные.
Иногда может случиться, что мест для всех не хватит. Тогда людей должны поселить в гуманитарный центр в Перемышле и выдать браслет, гарантирующий место в следующем поезде.
Место для вашей рекламы
Найти работу в Украине и Европе сейчас очень непросто, однако знание иностранного языка может значительно упростить поиски. Поэтому рекомендуем воспользоваться «плюшками» Englishdom.com — онлайн-школы английского языка нового поколения. А по промокоду PrayForUkraine вас ждет скидка 15% на все пакеты уроков.

Хочу изучать английский

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.