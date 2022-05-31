Из IT-отрасли в мире за месяц уволили не менее 16 тысяч человек — какие компании уже сокращают сотрудников — Finance.ua
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Из IT-отрасли в мире за месяц уволили не менее 16 тысяч человек — какие компании уже сокращают сотрудников

Сегодня 09:41Личные финансы
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Из IT-отрасли в мире за месяц уволили не менее 16 тысяч человек — какие компании уже сокращают сотрудниковИз IT-отрасли в мире за месяц уволили не менее 16 тысяч человек — какие компании уже сокращают сотрудников
Несмотря на низкий уровень безработицы в IT-отрасли, а также высокий спрос работодателей на все виды технических навыков, десятки IT-компаний в мире за последние недели объявили об увольнении. Остальные же объявили о замедлении темпов найма, по крайней мере до конца 2022 года.
Об этом пишет Highload со ссылкой на данные Protocol.
Учредители и инвесторы готовятся к тому, что уже все идет к экономическому спаду и, возможно, рецессии. На прошлой неделе Y Combinator разослал учредителям своих портфелей электронное письмо, в котором предупредил их о необходимости «готовиться к худшему». Акселератор стартапов предупредил, что спад, скорее всего, больше всего затронет:
  • международные компании;
  • предприятия с большим количеством активов;
  • низкомаржинальные компании;
  • hardtech и другие отрасли и компании с высоким уровнем потерь и долгим выходом на прибыль.
Крупные IT-компании, включая Meta, Salesforce, Twitter и Netflix, также недавно объявили о заморозке найма или увольнении в условиях сокращения расходов и растущей инфляции в сочетании с надвигающимся медвежьим рынком и повышением процентных ставок.
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Основатели IT-отрасли (Microsoft), компании в сегменте социальных сетей (Snap) и криптовалют (Coinbase) не объявляли о сокращении штатов, но замедлили набор сотрудников после неудовлетворительных квартальных результатов.

IT-компании, замедлившие или заморозившие наем

Хотя крупным компаниям не пришлось проводить радикальные сокращения, некоторые из них замедлили или заморозили прием на работу, ссылаясь на неутешительные доходы и пошатнувшийся в целом технологический сектор. Многие из этих замедлений найма, например Microsoft, касаются конкретных отделов, а не всей компании. Вот какие компании замедлили или заморозили наем:
  • Microsoft;
  • Lyft;
  • Snap;
  • Uber;
  • Coinbase;
  • Salesforce;
  • Мета (Facebook);
  • Twitter.

IT-компании, которые провели сокращение работников

Из IT-отрасли в мире за месяц уволили не менее 16 тысяч человек — какие компании уже сокращают сотрудников
Увольнения варьировались от точечных до, в худших случаях, массовых увольнений, проводимых с помощью безличных видеосообщений. Краудсорсинговый сервис отслеживания увольнений в IT-компаниях Layoffs.fyi зафиксировал 60 компаний, в которых за последний месяц произошло увольнение, при этом было уволено более 16 тысяч работников. Вот в каких компаниях и сколько людей было сокращено:
  • Lacework — 20% (из более 1000);
  • Gorillas — около 300;
  • PayPal — более 80;
  • Bolt — более 100;
  • Карвана — 2500;
  • ClickUp — 7%;
  • Klarna — 10% из примерно 5000;
  • Cameo — 87;
  • Robinhood — 150;
  • Netflix — 150 сотрудников.
По материалам: Highload
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