Из Чехии в Украину с 11 июня запускают регулярный поезд — Finance.ua

Из Чехии в Украину с 11 июня запускают регулярный поезд

Сегодня 07:19 — Фондовый рынок

Регулярное железнодорожное сообщение между Прагой, Львовом и Киевом запускается с 11 июня. Перевозчик RegioJet из Чехии этим решением отреагировал на повышение спроса со стороны украинцев.

«Перевозчик повторяет маршрут следования гуманитарных поездов, отбывающих из Праги в Пшемысль. Город, который находится на границе с Украиной, принимал беженцев и гуманитарную помощь с начала агрессии россии против Украины», — говорится в сообщении.

Стоимость билета. Украинцы смогут купить билет из Праги во Львов за 229 крон, а это примерно 294 гривны, а в Киев — 639 крон, а это примерно 820 гривен.

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