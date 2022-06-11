Из Чехии в Украину с 11 июня запускают регулярный поезд — Finance.ua

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Из Чехии в Украину с 11 июня запускают регулярный поезд
Сегодня 07:19 —
Фондовый рынок
40
Регулярное железнодорожное сообщение между Прагой, Львовом и Киевом запускается
с 11 июня.
Перевозчик RegioJet из Чехии этим решением отреагировал на повышение спроса со стороны украинцев.
Об этом пишет
Radio Prague International
.
«Перевозчик повторяет маршрут следования гуманитарных поездов, отбывающих из Праги в Пшемысль. Город, который находится на границе с Украиной, принимал беженцев и гуманитарную помощь с начала агрессии россии против Украины», — говорится в сообщении.
Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом
🧐
Стоимость билета.
Украинцы смогут купить билет из Праги во Львов за 229 крон, а это примерно 294 гривны, а в Киев — 639 крон, а это примерно 820 гривен.
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По материалам:
УНІАН
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Из Чехии в Украину с 11 июня запускают регулярный поезд
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