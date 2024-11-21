Италия ждет разочарованных выборами в США: американцам предлагают дома за $1 — Finance.ua

Италия ждет разочарованных выборами в США: американцам предлагают дома за $1 Сегодня 18:03 — Мир

Италия ждет разочарованных выборами в США: американцам предлагают дома за $1

Село Оллолаи на Сардинии уже давно пытается возродиться, продавая старые дома всего за один евро (или доллар). Теперь, после результатов голосования в США 5 ноября, власти запустили вебсайт, нацеленный на потенциальных американских экспатов, предлагающий больше дешевого жилья. Они надеятся, что расстроенные результатами выборов американцы купят один из пустующих объектов недвижимости.

Об этом пишет CNN

«Устали от глобальных политических новостей? Хотите вести более сбалансированный образ жизни, открывая новые возможности? Начните создавать свой европейский отдых в увлекательном раю Сардинии!» — пишут на сайте.

Мэр Франческо Колумбу сообщил, что вебсайт был разработан для привлечения американских избирателей перед президентскими выборами. Он отметил, что восхищается Соединенными Штатами, и уверен, что американцы — лучшие люди, которые смогут способствовать восстановлению его общины.

«Мы действительно нацелены на американцев и сосредоточимся именно на них. Надеемся, что они помогут возродить деревню — они наше основное предпочтение», — отмечает он.

По словам мэра, хотя подача заявок от граждан других стран не ограничивается, американцам будет предоставлена ​​ускоренная процедура.

Среди доступных вариантов недвижимости можно найти как старые дома по очень привлекательным ценам, так и современные готовые к заселению объекты стоимостью до 105 000 долларов США.

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