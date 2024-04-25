Италия заключит с ЮНЕСКО новое соглашение о восстановлении Одессы и ее кафедрального собора — Finance.ua

Италия заключит с ЮНЕСКО новое соглашение о восстановлении Одессы и ее кафедрального собора Сегодня 12:29 — Казна и Политика

В следующем месяце Италия подпишет новое соглашение с ЮНЕСКО и Украиной о восстановлении Одессы и ее кафедрального собора, поврежденного российскими обстрелами летом прошлого года.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, пишет Укринформ со ссылкой на Reuters

«15 мая в Риме мы подпишем соглашение с Киевом и ЮНЕСКО о реконструкции Одессы и ее кафедрального собора», — сказал Таяни, не уточнив детали соглашения.

Он добавил, что приоритетом для Италии остается поддержка энергетической системы Украины. «Как председательствующее в G7 государство мы продолжаем работать над установлением справедливого мира», — отметил министр.

Reuters напоминает, что в феврале Италия и ЮНЕСКО уже заключили в Киеве соглашение о выделении 500 млн евро на восстановление крыши Спасо-Преображенского собора в Одессе.

Укрінформ По материалам:

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