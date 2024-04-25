Италия заключит с ЮНЕСКО новое соглашение о восстановлении Одессы и ее кафедрального собора — Finance.ua
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Италия заключит с ЮНЕСКО новое соглашение о восстановлении Одессы и ее кафедрального собора

Казна и Политика
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В следующем месяце Италия подпишет новое соглашение с ЮНЕСКО и Украиной о восстановлении Одессы и ее кафедрального собора, поврежденного российскими обстрелами летом прошлого года.
Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, пишет Укринформ со ссылкой на Reuters.
«15 мая в Риме мы подпишем соглашение с Киевом и ЮНЕСКО о реконструкции Одессы и ее кафедрального собора», — сказал Таяни, не уточнив детали соглашения.
Он добавил, что приоритетом для Италии остается поддержка энергетической системы Украины. «Как председательствующее в G7 государство мы продолжаем работать над установлением справедливого мира», — отметил министр.
Reuters напоминает, что в феврале Италия и ЮНЕСКО уже заключили в Киеве соглашение о выделении 500 млн евро на восстановление крыши Спасо-Преображенского собора в Одессе.
По материалам:
Укрінформ
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