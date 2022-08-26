Италия выделит 2 млн евро для разминирования деоккупированных территорий Украины — Finance.ua
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Италия выделит 2 млн евро для разминирования деоккупированных территорий Украины

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Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Италия будет содействовать Украине в послевоенном восстановлении и выделит 2 миллиона евро для гуманитарного разминирования территорий Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
О присоединении Италии к возобновлению украинских территорий заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо сегодня во время встречи с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским.
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В сообщении отмечается, что в пакет помощи для Украины войдут в том числе 2 миллиона евро для гуманитарного разминирования на деоккупированных территориях.
В ходе встречи Денис Монастырский отметил, что Италия является не только одним из основных торгово-экономических партнеров Украины в Европе, но и искренним другом. Он поблагодарил Луиджу Ди Майо за его личную позицию по отношению к Украине, которая была обозначена выходом из партии «Движение пяти звезд» из-за принципиального намерения дальнейшей консолидации усилий правительства Италии по поддержке Украины и соблюдению единой политики ЕС.
Также министр внутренних дел пригласил Италию к участию в проектах послевоенного восстановления Украины.
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«Многие итальянские большие и маленькие города имеют подписанные меморандумы о сотрудничестве с украинскими городами. Это братство между городами, которое родилось либо до войны, либо во время нее. И мы хотим использовать этот канал для того, чтобы работать в направлении восстановления Украины. Отныне Италия как на самом высоком государственном уровне, так и на местных уровнях сможет присоединиться к проектам восстановления Украины. В рамках этого проекта мы решили предоставить 2 миллиона евро, которые будут направлены для гуманитарного разминирования», — отметил глава МИД Италии.
Луиджи Ди Майо уточнил, что часть оборудования для разминирования Италия сможет передать украинским спасателям в ближайшее время.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Bykvu
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