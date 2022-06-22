Италия уже заморозила российских активов на более 1,7 миллиарда евро — Finance.ua
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Италия уже заморозила российских активов на более 1,7 миллиарда евро

Сегодня 18:31
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После введения санкций, итальянская финансовая гвардия (Guardia di Finanza) заморозила связанное с россией имущество на сумму более 1,7 млрд евро.
Об этом говорится в отчете Guardia di Finanza на 31 мая 2022 года, пишет местное издание Italy24 News.
Замораживание активов произошло в результате проверки более 1,1 тыс российских юридических и физических лиц, причастных к угрозе территориальной целостности и суверенитета Украины.
«По состоянию на 31 мая были приняты меры в отношении 14 человек, включая здания, транспортные средства, яхты, самолеты, земельные участки и акции компаний на общую сумму свыше 1,7 млрд евро», — говорится в отчете.
Финансовые проверки в отношении российских физических и юридических лиц в Италии начались 23 февраля, после введения санкций из-за «признания» россией так называемых «ДНР» и «ЛНР».

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По материалам: Економічна Правда
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