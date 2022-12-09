Италия сократила зависимость от российского газа до 10% — Finance.ua

Италия сократила зависимость от российского газа до 10% Сегодня 06:34 — Энергетика

Италия снизила зависимость от российского газа с 40% до 10% менее чем за год.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Италия — одна из стран, наиболее пострадавших от российского газового шантажа», — заявила она.

По ее словам, российский диктатор владимир путин сократил экспорт трубопроводного газа в Европу на 80% за последние восемь месяцев, но ЕС удалось это компенсировать.

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«Италия является отличным примером. Ранее страна импортировала 40% газа из россии, а теперь эта доля сократилась примерно до 10% благодаря удивительным усилиям по диверсификации поставок», — заявила фон дер Ляйен.

Напомним, Италия еще весной договорилась с Алжиром об увеличении поставок газа.

В сентябре в Италии заявили, что страна получила достаточно альтернативных поставок газа из Северной Африки, чтобы компенсировать любой дефицит этой зимой, даже если россия немедленно прекратит весь экспорт в страну.

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НВ По материалам:

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