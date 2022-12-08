Правительство Франции готовится к возможным отключениям электроэнергии зимой — Finance.ua

Правительство Франции готовится к возможным отключениям электроэнергии зимой Сегодня 07:40 — Мир

Правительство Франции готовится к возможным отключениям электроэнергии зимой

Правительство Франции перешло в режим повышенной готовности в связи с риском внезапных отключений электроэнергии зимой, если спрос будет слишком высок.

Об этом сообщает Euroactiv.

Согласно письму премьер-министра Элизабет Борн, адресованному всем компетентным органам, государственным службам предлагают подготовить местные планы на случай чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, отключения электроэнергии будут ограничены в отдельных местах и продлятся не дольше двух часов за один раз, а предупреждать об этом должны за три дня, говорится в письме. По словам министра образования Франции Папы Ндиайе, уязвимые группы населения и такие учреждения как больницы и службы неотложной помощи не должны пострадать, хотя школы, вероятно, придется закрывать на несколько часов.

Впрочем, сообщается, что число критиков плана по распределению электроэнергии возросло. Так, коммунист Себастьян Жюмель заявил членам Национальной ассамблеи, что «граждане расплачиваются за неготовность правительства» и обвинил власти в «энергетической безответственности».

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался успокоить общество, обращаясь с просьбой к власти и политическим лидерам «не управлять страхом». Он призвал правительство и энергооператоров «выполнять свою работу» и сказал, что полагается на то, что граждане примут меры для уменьшения личного потребления энергии.

В свою очередь Борн заявила, что больницы не столкнутся с дефицитом электроэнергии, и уточнила, что правительство должно «изучить все сценарии, даже если они маловероятны», чтобы предотвратить внезапные отключения.

Отмечается, что отключение электроэнергии этой зимой — наихудший сценарий для политиков Евросоюза, которые настаивали на обязательной экономии энергии как промышленности, так и домохозяйств с начала энергетического кризиса. Согласно отчету, опубликованному Европейской ассоциацией сотрудничества операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E, некоторые страны ЕС рискуют испытывать сложности с поставкой электроэнергии этой зимой.

«Отчет показывает более высокий риск по сравнению с предыдущими зимами. Основная нагрузка на систему выявлена в системах Ирландии, Франции, Южной Швеции, Финляндии, Мальты и Кипра», — говорится в отчете.

По информации ENTSO-E, хотя система электроэнергии остается сильно зависимой от газа, «благоприятные погодные условия могут снизить эту зависимость от энергосистемы».

«Существуют некоторые дополнительные риски, определенные для зимы, которые могут материализоваться и оказать существенное влияние на соответствующую ситуацию, особенно если они совпадают. Необходимо внимательно следить за неопределенностью, связанной с наличием атомной энергии во Франции, Швеции и Финляндии, а также что касается поставок угля в Германии и Польши», — отметили эксперты ENTSO-E.

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УНН По материалам:

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