Италия снимает все ограничения на въезд в страну — Finance.ua

Италия с 1 июня 2022 года присоединилась к ряду европейских стран, которые решили отменить все ограничения для въезжающих в страну путешественников, введенные из-за распространения коронавируса.
Как пишет The Independent, с сегодняшнего дня путешественникам больше не нужно предъявлять ни доказательства полной вакцинации, ни отрицательный тест на COVID-19 для невакцинированных.
При этом необходимость заполнения туристами специальной регистрационной формы была упразднена еще 1 мая.
В частности, в Германии до конца августа 2022 года приостановят действие так называемого правила 3G для въезжающих туристов, которое предусматривает обязательное наличие сертификата вакцинации, справки о выздоровлении или отрицательного результата COVID-теста.