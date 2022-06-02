Италия снимает все ограничения на въезд в страну — Finance.ua

Италия снимает все ограничения на въезд в страну

Сегодня 09:33 — Личные финансы

Италия с 1 июня 2022 года присоединилась к ряду европейских стран, которые решили отменить все ограничения для въезжающих в страну путешественников, введенные из-за распространения коронавируса.

Как пишет The Independent, с сегодняшнего дня путешественникам больше не нужно предъявлять ни доказательства полной вакцинации, ни отрицательный тест на COVID-19 для невакцинированных.

При этом необходимость заполнения туристами специальной регистрационной формы была упразднена еще 1 мая.

В частности, в Германии до конца августа 2022 года приостановят действие так называемого правила 3G для въезжающих туристов, которое предусматривает обязательное наличие сертификата вакцинации, справки о выздоровлении или отрицательного результата COVID-теста.

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