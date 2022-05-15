Италия отразила неожиданно короткое кибернападение из рф на «Евровидение» во время финала конкурса — Finance.ua

Италия отразила неожиданно короткое кибернападение из рф на «Евровидение» во время финала конкурса

Сегодня 12:41 — Криминал

Власти Италии утверждают, что помешали хакерским атакам пророссийских групп во время полуфинала и финала песенного конкурса Евровидение, проходившего в итальянском Турине.

Об этом заявила в воскресенье полиция Италии.

Итальянская полиция утверждает, что во время голосования и выступлений участников как в полуфинале 10 мая, так и во время финала она смягчила несколько кибератак на сетевую инфраструктуру.

В качестве организаторов атаки идентифицирована хакерская группа Killnet и ее филиал «Легион».

В сообщении не уточняются детали атаки, а также действия, предпринятые властями.

Впрочем, в телеграмм-канале, координирующем группу «Легион», вечером в субботу, еще до начала голосования, действительно осуществлялась координация DDOS-атаки на сервере песенного конкурса Евровидение, но она длилась всего 13 минут, после чего координаторы дали указание прекратить атаку без объяснений.

Справка Finance.ua:

14 мая Группа Kalush Orchestra победила в финале «Евровидения-2022». Это третья победа Украины в этом конкурсе за все время после Русланы в 2004 году и Джамалы в 2016-м.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.