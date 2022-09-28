Италия накопила достаточное количество газа для прохождения зимы без россии — Finance.ua
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Италия накопила достаточное количество газа для прохождения зимы без россии

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Италии удалось существенно диверсифицировать источники поставок в страну газа, полностью избавившись этой зимой от зависимости от россии.
Об этом пишет Bloomberg.
«Италия нашла достаточно альтернативных поставщиков в Северной Африке, чтобы заменить нехватку газа этой зимой, если россия немедленно прекратит все поставки в страну», — говорится в материале.
Отмечается, что газ из Египта и Алжира позволит полностью заменить российские энергоресурсы.
Италия ранее намеревалась достичь независимости от российского газа к 2025 году, однако текущие успехи могут позволить ей сделать это раньше.
«Ожидается, что алжирский экспорт в Италию к 2024 году удвоится до 18 млрд кубометров в год, а импорт сжиженного газа из Египта к концу года вырастет до уровня российского, позволив полностью его заменить», — отмечает Bloomberg.
Таким образом, в настоящее время Италия импортирует всего 10% газа из россии, в то время как до начала российского вторжения в Украину этот показатель составлял около 40%.
"Однако очень холодная зима, повреждение газопровода или задержка в поступлении новых поставок может помешать усилиям Италии (по достижению энергетической независимости от России. — Ред.), — заключает агентство.
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Как сообщалось, недавно россия полностью остановила поставки газа в Европу через «Северный поток», что вызвало очередной всплеск цен на энергетическом рынке ЕС. Евросоюз разработал стратегию преодоления текущего энергетического кризиса, ключевыми элементами которой являются повышение энергоэффективности, диверсификация путей поставок энергоресурсов с целью выхода из зависимости от россии и ускоренное развитие возобновляемых источников энергии с целью постепенного отказа от использования ископаемого топлива.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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