Италия накопила достаточное количество газа для прохождения зимы без россии — Finance.ua

Италия накопила достаточное количество газа для прохождения зимы без россии Сегодня 13:33

Италии удалось существенно диверсифицировать источники поставок в страну газа, полностью избавившись этой зимой от зависимости от россии.

Об этом пишет Bloomberg

«Италия нашла достаточно альтернативных поставщиков в Северной Африке, чтобы заменить нехватку газа этой зимой, если россия немедленно прекратит все поставки в страну», — говорится в материале.

Отмечается, что газ из Египта и Алжира позволит полностью заменить российские энергоресурсы.

Италия ранее намеревалась достичь независимости от российского газа к 2025 году, однако текущие успехи могут позволить ей сделать это раньше.

«Ожидается, что алжирский экспорт в Италию к 2024 году удвоится до 18 млрд кубометров в год, а импорт сжиженного газа из Египта к концу года вырастет до уровня российского, позволив полностью его заменить», — отмечает Bloomberg.

Таким образом, в настоящее время Италия импортирует всего 10% газа из россии, в то время как до начала российского вторжения в Украину этот показатель составлял около 40%.

"Однако очень холодная зима, повреждение газопровода или задержка в поступлении новых поставок может помешать усилиям Италии (по достижению энергетической независимости от России. — Ред.), — заключает агентство.

Как сообщалось, недавно россия полностью остановила поставки газа в Европу через «Северный поток», что вызвало очередной всплеск цен на энергетическом рынке ЕС. Евросоюз разработал стратегию преодоления текущего энергетического кризиса, ключевыми элементами которой являются повышение энергоэффективности, диверсификация путей поставок энергоресурсов с целью выхода из зависимости от россии и ускоренное развитие возобновляемых источников энергии с целью постепенного отказа от использования ископаемого топлива.

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Укрінформ По материалам:

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