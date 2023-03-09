Итальянского производителя цемента Buzzi Unicem внесли в список международных спонсоров войны — Finance.ua
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Итальянского производителя цемента Buzzi Unicem внесли в список международных спонсоров войны

Фондовый рынок
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло итальянского производителя цемента Buzzi Unicem в список международных спонсоров войны из-за ведения бизнеса в рф.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Telegram.
"НАПК внесло Buzzi Unicem в перечень международных спонсоров войны из-за того, что несмотря на свое заявление об отказе от какого-либо операционного участия в российском бизнесе, Buzzi Russia продолжает расширять свой бизнес в рф.
Компания сейчас входит в пятерку лидеров цементной промышленности в россии, обладая наибольшей средней мощностью цементного завода в группе. В целом за период с 2016 по 2021 годы российское подразделение Buzzi Unicem уплатило налоги и другие обязательные платежи в бюджет рф на 62 млн евро", — говорится в сообщении.
Для сравнения, это стоимость 206 ракет «Точка У» — это именно те ракеты, которыми 8 апреля 2022 россия нанесла удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, подчеркнули в НАПК.
В частности, Buzzi Russia сотрудничает с минобороны россии и поставляет свою продукцию крупнейшим подконтрольным государству предприятиям, таким как «Роснефть», руководство которой находится под санкциями и имеет тесные связи с президентом рф, и Росатом, который был причастен к угрозам всему миру возможной ядерной трагедией на ЗАЭС.
"Также, по имеющейся информации, компания выражает огромную благодарность своим мобилизованным сотрудникам в российских социальных сетях. Так, дочерняя SLK Cement отправляла поставки российскому артиллерийскому подразделению, в состав которого входят сотрудники Buzzi.
Таким образом, продолжение ведения бизнеса Buzzi Unicem в россии означает прямую поддержку и спонсирование терроризма рф", — добавили в НАПК.
По материалам:
Економічна Правда
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