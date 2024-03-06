Итальянская Тоскана поможет Киевщине развивать медицину, образование и культуру — Finance.ua
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Итальянская Тоскана поможет Киевщине развивать медицину, образование и культуру

Казна и Политика
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Киевщина и итальянский регион Тоскана усилят сотрудничество в нескольких сферах, чтобы решить ряд проблем области, возникших из-за войны. Об этом сообщил глава КОГА Руслан Кравченко.
Он и губернатор Тосканы Эудженио Джани подписали меморандум о сотрудничестве между регионами.
По словам Кравченко, основной упор в сотрудничестве сделают на определении приоритетных проектов в медицине и образовании. Стороны разработают общий план действий по «удовлетворению реальных потребностей жителей Киевщины».
Также Киевская область и Тоскана усилят сотрудничество в следующих областях:
  • экономика и предпринимательство;
  • наука и культура;
  • развитие бизнес-возможностей;
  • исследования и инновационные разработки
В ближайшее время губернатор Тосканы должен посетить Киевщину, чтобы увидеть последствия российской агрессии и определиться с первоочередными проектами для помощи жителям области.
По материалам:
Finance.ua
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