Итальянская Тоскана поможет Киевщине развивать медицину, образование и культуру — Finance.ua

Итальянская Тоскана поможет Киевщине развивать медицину, образование и культуру Сегодня 06:35 — Казна и Политика

Киевщина и итальянский регион Тоскана усилят сотрудничество в нескольких сферах, чтобы решить ряд проблем области, возникших из-за войны. Об этом сообщил глава КОГА Руслан Кравченко.

Он и губернатор Тосканы Эудженио Джани подписали меморандум о сотрудничестве между регионами.

По словам Кравченко, основной упор в сотрудничестве сделают на определении приоритетных проектов в медицине и образовании. Стороны разработают общий план действий по «удовлетворению реальных потребностей жителей Киевщины».

Также Киевская область и Тоскана усилят сотрудничество в следующих областях:

экономика и предпринимательство;

наука и культура;

развитие бизнес-возможностей;

исследования и инновационные разработки

В ближайшее время губернатор Тосканы должен посетить Киевщину, чтобы увидеть последствия российской агрессии и определиться с первоочередными проектами для помощи жителям области.

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